¿Se acabó el amor?: Crecen los rumores de ruptura entre Karol G y Feid

Karol G y Feid forman una de las parejas de famosos más mediáticas del momento. Sin embargo, durante las últimas semanas han circulado rumores de una posible ruptura, lo que mantiene a sus fanáticos en expectativa.

Las especulaciones crecen debido a la ausencia del cantante en varios eventos trascendentales de ‘La Bichota’, así en sus vacaciones en Disney y en redes sociales.

Los triunfos de Karol G y la ausencia de Feid

La intérprete de ‘Amargura’ ha protagonizado eventos de alto perfil en los últimos meses. En septiembre se presentó en el show de medio tiempo de la NFL en el estadio Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, durante el partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, transmitido por YouTube. Este fue el primer juego de la liga en Sudamérica, y Karol G compartió el escenario con energía latina, pero sin la compañía de su pareja.

Posteriormente, el 13 de ese mismo mes, Karol G participó en el concierto “Grace for the World” en la Plaza de San Pedro del Vaticano, junto a Andrea Bocelli, John Legend y Pharrell Williams. El evento, gratuito y transmitido globalmente por Disney+, Hulu y ABC News Live, reunió coros internacionales y artistas de diversos géneros. Amigos y colegas acompañaron a la cantante, pero Feid no estuvo presente.

En los días siguientes, Karol G disfrutó de vacaciones en los parques de Disney, acompañada por figuras como Becky G y otras celebridades internacionales. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron momentos de diversión, pero nuevamente destacaron la ausencia de Feid, lo que incrementó las especulaciones entre seguidores.

Ya no se muestran en redes sociales

Desde julio pasado, la pareja no ha publicado contenido conjunto en plataformas digitales ni ha sido vista en eventos compartidos. Esta lejanía contrasta con apariciones previas, como sus vacaciones en Ibiza y Formentera ese mismo mes, donde se les fotografió en paseos en bote.

La prensa de entretenimiento ha destacado esta brecha, aunque ambos artistas han mantenido silencio al respecto. Un periodista de la emisora puertorriqueña La Nueva comentó recientemente: “Aparentemente, se dejaron, estos son los rumores en programas de Miami y páginas de Instagram, que Karol G y el Ferxxo se dejaron. Aumentan estos rumores”.

Medios en Miami y cuentas de Instagram han difundido estas especulaciones, basadas en la falta de interacciones públicas.

KarolG y Feid no tenían prisa

En mayo de 2025, Feid concedió una entrevista a La Nueva, donde habló de sus proyectos con Karol G. El intérprete de ‘Luna’ expresó su deseo de colaboraciones futuras, pero aclaró: “No había afán” respecto a concretarlos.

Esta declaración, en un momento de aparente cercanía, ahora se interpreta en el contexto de la distancia actual.

Por otra parte, cabe recordar que desde el inicio de su romance, confirmado en junio de 2023 tras ser vistos tomados de la mano en Miami, Karol G y Feid han evitado exponer su relación. Esta decisión generó misterio inicial, pero también ha facilitado interpretaciones ante ausencias prolongadas.

Actualmente, Karol G se concentra en su álbum Tropicoqueta, que mezcla cumbia, vallenato, merengue y mariachi. Prepara la gira homónima y eventos sociales, además de su línea de tequila 200 Copas con Casa Dragones.

Feid, por su parte, lanza sencillos, colabora con artistas y trabaja en su próximo disco, incluyendo alianzas como con YSL Beauty.