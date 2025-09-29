Mar Rendón retoma su carrera internacional en México tras superar una pérdida familiar

Después de pasar tres meses en Ecuador junto a su familia tras el fallecimiento de su abuelita, la cantante Mar Rendón se prepara para regresar a México en dos semanas y continuar con su carrera musical. La artista aseguró a EXTRA que estos meses en casa le permitieron concentrarse en lo realmente importante y vivir un proceso de duelo acompañado de sus seres queridos.

“Estoy viviendo en México, de hecho vine porque falleció mi abuelita. Creo que fue lo que tenía que pasar y me siento tranquila de que, en esos momentos, estuvo toda la familia junta y pudimos superarlo en familia. Siempre eso te mantiene como persona y deja a un lado, a veces, al artista para concentrarte en lo que realmente importa”, confesó Rendón.

Una nueva etapa musical con ‘Pero no tanto’

El regreso a México no solo marca un reencuentro con su vida cotidiana y profesional, sino también el lanzamiento de su nuevo tema, Pero no tanto, una cumbia pop que representa un giro en su estilo musical. La canción, producida bajo la disquera Intergroup Records, combina guitarras eléctricas, elementos pop y un toque latino más marcado que en sus trabajos anteriores.

“Era mi primer tema con la nueva disquera y quería algo que sorprendiera. Encontramos el punto medio en la cumbia, con guitarras eléctricas, que sigue siendo bastante pop y tiene muchos elementos muy ‘agringados’, pero con mucha más sazón latina que mis canciones anteriores”, explicó Rendón. Este lanzamiento será parte de una gira que la llevará a Perú, donde promocionará la canción y participará en diversos medios de comunicación.

Preparada para la prensa y la polémica

Mar Rendón también se mostró consciente de la dinámica mediática en Perú y de las preguntas polémicas que suele recibir la prensa. Sin embargo, aseguró sentirse preparada para responder con sinceridad y naturalidad. “Me gusta responder y creo que eso ayuda a que la gente te conozca más a fondo, haya polémicas o no; de repente, también es necesario. Siento que en la carrera de los artistas, especialmente de pop, suceden esas cosas porque te ayudan a mantenerte vigente”, afirmó.

A pesar de admitir cierto temor a generar rechazo con sus declaraciones, la cantante considera que la mejor forma de afrontar estas situaciones es con honestidad. “Todos le tenemos miedo a ser juzgados o a que nos cancelen, pero si no es nada grave, creo que no hay por qué huir o temerle. Yo evito meterme en polémicas, pero si algo se da, la mejor solución siempre es contestarlo”, explicó.

Mar Rendón confiesa: sus canciones se basan en experiencias personales

Además, Rendón reconoció que la letra de Pero no tanto está inspirada en sus relaciones amorosas pasadas, transformando experiencias personales en mensajes positivos para su público. “Sí, todas mis canciones siempre se basan en experiencias personales que transformo en algo positivo. Hay que sacar algo bueno de las desgracias”, comentó la artista.

Con este regreso, Mar Rendón demuestra que la música y la sinceridad son pilares fundamentales de su carrera, manteniendo el equilibrio entre su vida personal y profesional, mientras se prepara para continuar creciendo en el ámbito internacional.