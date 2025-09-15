Jombriel responde a la ruptura y explota ante las acusaciones de Angie Hernández

La ruptura entre el cantante Jombriel y la maquilladora Angie Hernández ha generado revuelo en redes sociales. Tras los videos de Hernández donde explica su decisión de terminar la relación, el artista reaccionó públicamente. Defendió su postura y lanzó fuertes declaraciones sobre su vida personal y la crianza de su hijo.

Angie Hernández afirmó que terminó la relación por respeto y mencionó haber encontrado un video que motivó su decisión. Por su parte, Jombriel respondió indignado. Aseguró que siempre lo acusan de ser “el malo” y compartió detalles de los supuestos esfuerzos que realizó por ella y su familia.

Angie lanza dardos y Jombriel le responde

En un video publicado en redes, Hernández explicó: “Tengo pruebas de todo. No hay que perjudicar a nadie, solo actué con respeto. Mi prioridad es mi embarazo y el respaldo de mi familia”. La maquilladora insistió en que el respeto es la base de toda relación. Dejó claro que no guarda rencor: “Si no hay respeto, no hay amor, y si él decidió eso sabiendo que estoy embarazada, es decisión de él”. Jombriel es una gran parte de esta historia.

Ante estas declaraciones, Jombriel respondió con un mensaje en redes sociales. En ese mensaje expresó su molestia: “Algo pasa y todo es mi culpa, siempre soy yo el malo, pero si ella sale a decir cosas, yo solo puedo decirle que Dios la bendiga”.

El cantante reveló lo que invirtió en la relación

Además, el intérprete de Vitamina publicó un texto en Facebook. Ahí detalló supuestos esfuerzos y gastos que realizó durante la relación: “La gente de Esmeraldas, y todo el país, sabe que yo di todo por ti. ¿Por qué no hablas cuando me manipulabas con sacarte el niño? ¿O por qué no dices que pagué como 13 mil dólares buscándote departamento y amoblándotelo? ¿Por qué no dices que te saqué visa para Londres? Te pagué cursos, ayudé a tu familia, te daba los miles para que te los gastes en ropa, ¿por qué no dices cómo me tratabas?”. Jombriel encontró dificultades en estos sacrificios.

El artista concluyó con un mensaje irónico pero conciliador: “Está bien, toda mujer habla lo que le conviene, te deseo las mejores bendiciones. Hasta del teléfono que me enviabas notas, te lo compré yo”.

La polémica ha generado comentarios divididos en redes sociales, donde seguidores de ambos han mostrado apoyo a cada uno. La situación continúa siendo tema de conversación. La exposición pública de estos conflictos personales evidencia las tensiones. Estos conflictos existen entre la vida privada de los artistas y la atención mediática, donde Jombriel sigue siendo el centro de atención.