“Si no hay respeto, no hay amor”: expareja de Jombriel confirma ruptura en pleno embarazo

La maquilladora Angie Hernández, expareja del cantante ecuatoriano Jombriel, rompió el silencio y confirmó en una transmisión en vivo de TikTok que su relación sentimental llegó a su fin.

Hernández aseguró que tomó la decisión motivada por una cuestión de respeto y aclaró que no busca perjudicar al intérprete de Vitamina, cuyas declaraciones en redes sociales también encendieron la polémica entre sus seguidores.

La confirmación en redes

Durante su transmisión, Angie explicó que encontró un video que marcó un antes y un después en su relación con Jombriel. Aunque no reveló detalles del contenido, aseguró que contaba con pruebas que respaldan su decisión.

“Yo terminé la relación por ese motivo. No lo vengo a achacar a él, no. Él ha sido responsable en todo, no puedo negarlo. Encontré un video y tengo pruebas de absolutamente todo. No tengo por qué perjudicar a nadie”, expresó ante sus seguidores.

Una nueva prioridad: su embarazo

La maquilladora enfatizó que su enfoque actual está en su embarazo y en la fortaleza que recibe de sus seres queridos. “Estoy feliz, estoy con mi familia que me está apoyando en todo. Yo se lo dejo a Dios porque Él se va a encargar de todo. Estoy tranquila porque la verdad siempre sale a la luz”, manifestó.

Además, insistió en que el respeto es la base fundamental de cualquier relación: “Si no hay respeto, no hay amor y si él decidió eso sabiendo que estoy embarazada es decisión de él. No le llevo rencor a nadie, gracias a Dios estoy tranquila”.

La reacción del cantante

Por su parte, Jombriel se pronunció de manera breve a través de sus historias en Instagram, donde escribió: “Hay muchas cosas que ustedes no saben, gente”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron un aluvión de comentarios en redes sociales.

Semanas atrás, el artista ya había desmentido rumores difundidos por medios locales, calificándolos como “basura de prensa” y asegurando que su familia y él se encontraban bien en Londres.

Reacciones en la audiencia digital

Las declaraciones de ambos no tardaron en volverse tendencia. Mientras algunos seguidores mostraron apoyo incondicional a Angie en esta nueva etapa de su vida, otros se posicionaron a favor del cantante, defendiendo su derecho a mantener su vida privada lejos de la polémica.

La controversia confirma una vez más la influencia que Jombriel y su entorno personal tienen en la conversación digital, donde cada revelación alcanza miles de reacciones y abre un nuevo capítulo en su exposición mediática.