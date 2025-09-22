Hellen Mieles quiere llegar al corazón de los manabitas: “Ser la nueva Reina de Portoviejo es un honor”

La noche del pasado sábado, Hellen Mieles Cedeño vio hecho realidad un sueño que guardaba en su corazón desde la niñez: ser Reina de Portoviejo, la tierra que la vio nacer.

La representante de la parroquia 18 de Octubre se impuso a otras 15 candidatas en la gala de elección desarrollada en el teatro grecorromano Las Vegas, ganando el derecho de representar al cantón en el certamen Reina de Manabí 2025. “Ser la nueva Reina de Portoviejo es un honor”, dijo la modelo y estudiante de leyes, de 23 años de edad.

La felicidad de la Reina de Portoviejo 2025

El título de Reina de Portoviejo lo recibe con alegría y orgullo, pero sobretodo agradecida con las personas que la apoyaron en su preparación.

“Es algo que no esperaba porque ayer (el sábado) cada una de nosotras destacamos. Cada una de nosotras dio lo mejor de sí, brilló con su propia luz y lo hicimos súper bien. Cuando escuché mi nombre como Reina de Portoviejo fue muy emocionante. Me siento agradecida con mi familia, con mi madre, con Dios, más que nada, y con cada una de las personas que me han venido acompañando en todo este camino y también con mi Portoviejo por el apoyo”, dijo a El Diario.

Hellen, quien ha dedicado varios años de su vida al modelaje, contó que ser la soberana de la capital manabita era un sueño. “Desde muy niña siempre quise ser modelo y reina de mi cantón. Se puede decir que es un sueño cumplido”, destacó.

Quiere la corona provincial

En solo tres semanas, Hellen deberá subir nuevamente al escenario del parque Las Vegas, pero para disputar la corona de Reina de Manabí. Ante la premura del tiempo, ella dedicará estos días en terminar de prepararse para dicho certamen. “En sí, mi preparación viene desde enero, porque me vine preparando todo este tiempo para el certamen Reina de Portoviejo. De aquí en adelante va a ser la misma preparación, lo que es oratoria, pasarela, no solamente prepararme físicamente, sino también emocional e intelectualmente para lo que es Reina de Manabí”, destacó la joven universitaria.

La beldad ahora tiene como meta traer de vuelta la corona provincial a Portoviejo. “Son dos años que no tenemos la corona, entonces espero, con la bendición de Dios, poder traerla de vuelta a casa”, precisó.

La nueva Reina de Portoviejo quiere trabajar en equipo

La convivencia con las otras 15 candidatas la calificó como grata. “Fue una hermosa experiencia. Cada una de nosotras tuvimos una convivencia súper linda. Faltó tiempo para poder conocernos mejor, pero creo que en dos semanas se logró tener una linda amistad”, confesó Hellen.

Además, expresó su deseo de poder trabajara en conjunto con las reinas parroquiales, así como con la virreina, Alejandra García. “Conversamos de nuestro deseo de seguir trabajando juntas por Portoviejo, porque cada una de nosotras somos reinas. Entonces, queremos lo mejor para nuestra ciudad y lograrlo en unidad”, precisó.

Cabe destacar que como parte de su proyecto social, Hellen tiene el abrir un consultorio jurídico gratuito “para presentar asesorías a las personas que más lo necesitan, mujeres, jóvenes, discapacitados, que puedan conocer sus derechos y que también se puedan defender. Porque la justicia tiene que ser accesible para todos, no solamente para unas cuantas personas”, explicó la reina de los portovejenses.

Se queda con los comentario positivos y el cariño de la gente

Como en toda elección de reina, hay comentarios a favor y en contra de los resultados, y esta no ha sido la excepción. Ante este panorama, que se palpa principalmente en las redes sociales, Hellen aseguró que prefiere quedarse con el cariño de las personas.

“Creo que los comentarios negativos siempre van a existir, no podemos librarnos de eso. Por esa razón, me quedo con los comentarios positivos, con el apoyo de aquellas personas que, tal vez no me conocen, pero que a través de un video o una foto vieron en mí una persona merecedora de su aprecio. Yo me quedo con eso y es muy grato saber que cuento con el apoyo de muchas personas”, destacó la soberana.

Su mensaje para los portovejenses

Por otra parte, Hellen Mieles reconoció que ha tenido ofertas para representar a Ecuador en certámenes de belleza internacionales, por lo que no los descarta para su futuro. “Ahora quiero concentrarme en el reinado de Portoviejo, mi ciudad, talvez más adelante podría a mi país”, dijo.

Para finaliza, la modelo expresó que no quiere que sus coterráneos la vean “solamente como alguien que lleva una cinta y corona, sino como alguien que va mucho más allá. Quiero que me den la confianza para conocerlos y también aspiro a dar lo mejor de mí, ser un buen ejemplo para que niños, jóvenes y mujeres se puedan reflejar en Hellen Mieles”.