Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Este es el ingreso mensual que recibe Tami Rivera por su contenido en OnlyFans

Tami Rivera sorprendió al revelar que genera miles de dólares mensuales en OnlyFans. Con ellos, financia la educación de su hermano.
2 minutos de lectura
Este es el ingreso mensual que recibe Tami Rivera por su contenido en OnlyFans
En Instagram Tami tiene más de 300 mil seguidores.
Este es el ingreso mensual que recibe Tami Rivera por su contenido en OnlyFans
En Instagram Tami tiene más de 300 mil seguidores.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Tamara Rivera, conocida como Tami Rivera, ha logrado consolidarse como una de las creadoras de contenido más destacadas de Ecuador. Recientemente, en un live por la plataforma Kick, la influencer reveló sus ingresos mensuales en OnlyFans, explicando que se trata de un manejo estratégico de su perfil y de otras plataformas digitales complementarias.

Rivera explicó que sus ingresos ascienden a 29.701,46 dólares mensuales, resultado de un trabajo constante y planificado. Además, complementa la difusión de su contenido en Telegram, lo que le permite ampliar su audiencia. Según comentó, OnlyFans retiene un 30% de comisión sobre sus ganancias, un porcentaje habitual en este tipo de plataformas.

El respaldo familiar y profesional

Lejos de las críticas que suelen acompañar a la actividad en plataformas para adultos, su pareja y socio, Kike Jav, defendió públicamente la labor de Rivera. Aseguró que estos ingresos no solo son legítimos, sino que permiten a Tami ayudar a su familia, especialmente financiando la carrera universitaria de su hermano, demostrando que el trabajo digital puede ser un soporte económico real y responsable.

Trayectoria de Tami Rivera antes del mundo digital

La influencer no comenzó directamente en el universo digital. Antes de convertirse en referente online, participó en concursos de belleza como Miss Imbabura Bikini Fitness, Reina del Carnaval de Urcuquí y Miss Teen Ecuador 2015. Estas experiencias le dieron visibilidad y herramientas que luego potenció con la expansión de TikTok en Ecuador.

En TikTok, Rivera se destacó por sus videos de fitness, bailes y comedia. Su relación con Kike Jav le permitió consolidar una dupla estratégica, enfocándose en negocios digitales y la creación de contenido para adultos. Esta combinación de talento, planificación y apoyo mutuo le ha permitido posicionarse como la ecuatoriana número uno en OnlyFans.

Más allá de OnlyFans

Hoy, Tami Rivera mantiene una presencia constante en Instagram y TikTok, donde comparte su estilo de vida, momentos de humor y actividades cotidianas. Además, cuenta con un pódcast en el que interactúa con su audiencia y amplía su alcance como creadora de contenido. Su carrera refleja cómo el contenido digital, la estrategia y la constancia pueden generar ingresos significativos y oportunidades para apoyar a la familia y proyectos personales.

