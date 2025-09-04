Anthonny Swagg enfrenta la suspensión de TikTok y lucha por recuperar su legado digital

El creador de contenido ecuatoriano Anthonny Swagg atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y vida personal. Esto ocurre tras la suspensión de su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de 11,1 millones de seguidores. El influencer asegura que la sanción es injusta y analiza todas las alternativas para recuperar su perfil. Además, busca proteger el material que compartió junto a su hija.

Un revés inesperado en TikTok

Anthonny Swagg se ha consolidado como uno de los influencers más reconocidos de Ecuador. Esto se debe a su contenido familiar, transmisiones en vivo y su participación en medios digitales. Sin embargo, la suspensión de su cuenta en TikTok ha puesto en riesgo tanto su trabajo como los contratos asociados a su perfil. La plataforma motivó la medida por una supuesta violación a las normas comunitarias.

El influencer ha manifestado su indignación en varias transmisiones, asegurando que su cuenta nunca ha compartido contenido inapropiado. “No me van a robar mi cuenta ni destruir mi trabajo. Todo lo que he construido es producto de años de esfuerzo”, afirmó con firmeza en una de sus transmisiones por la plataforma Kick.

La apelación de Swagg y la respuesta negativa

Tras el bloqueo, Swagg inició el proceso de apelación con la esperanza de recuperar su cuenta. Sin embargo, la respuesta de TikTok fue clara: la suspensión se mantiene. “Hemos revisado su apelación y se determinó que su cuenta ha violado nuestras Directrices de la Comunidad”, indicó la compañía mediante un correo electrónico.

Para el creador de contenido, la decisión representa un balde de agua fría. Especialmente por la pérdida de videos y recuerdos compartidos con su hija. Este material había catalogado como un legado familiar. Ahora está irremediablemente inaccesible.

Causas y posibles conflictos

Swagg sospecha que la suspensión se debe a denuncias malintencionadas. Estas denuncias estarían motivadas por sus recientes opiniones sobre la controversia entre el pódcast El Pabellón y el canal digital Suerte TV. Este es un medio en el que también participa con el segmento Sorbito de Opinión. Según él, ciertos comentarios habrían incomodado a sectores específicos que iniciaron las quejas en su contra.

“Gracias TikTok Latam por bajarme una cuenta que he trabajado durante siete años. Es contenido familiar y sano. Aún así fui sancionado”, publicó en sus historias de Instagram. El post refleja su frustración ante lo que considera un trato injusto.

El impacto profesional y personal

Más allá del daño económico y contractual, Swagg enfatiza que lo que más le duele es la pérdida del contenido que compartió con su hija. Este contenido es reflejo de años de trabajo y de momentos únicos. Ahora se encuentran inaccesibles.

Además, la falta de apoyo de algunos seguidores cuando pidió su colaboración para recuperar la cuenta también ha sido un golpe inesperado para el influencer. Las transmisiones y mensajes a la comunidad no tuvieron la respuesta esperada, lo que aumentó su sensación de frustración y aislamiento en esta etapa.

Swagg busca alternativas para recuperar su cuenta

Actualmente, Anthonny Swagg evalúa distintas opciones para enfrentar la suspensión. Entre ellas está abrir un nuevo perfil y comenzar de cero. Además, en última instancia, considera viajar a Estados Unidos para gestionar el caso directamente con las oficinas de TikTok.

El influencer asegura que no dejará de luchar por recuperar su fuente de trabajo. También busca recuperar los contratos vinculados a la cuenta y el material digital que considera invaluable para él y su familia. “Sé que puedo empezar de nuevo. Pero esto es mucho más que una cuenta: es mi historia y el legado de lo que compartí con mi hija”, enfatizó.