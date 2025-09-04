Luisao no se graduó de bachiller, pero Kreizivoy y Vizuete se ofrecen a apoyarlo

Una confesión inesperada de Luisao, conocido como Rostro Económico, sorprendió a sus compañeros y a los oyentes de El Pabellón: el creador de contenido admitió entre risas que no alcanzó a graduarse del colegio.

Durante la transmisión del podcast, que tuvo como invitado al actor Álex Vizuete, una charla sobre anécdotas escolares derivó en una revelación personal de Luisao. El momento, cargado de humor y espontaneidad, terminó generando apoyo de sus compañeros, quienes incluso ofrecieron ayuda para que logre culminar sus estudios.

Una charla que terminó en confesión

El episodio arrancó con Kreizivoy preguntándole a Álex Vizuete sobre una experiencia peculiar de su etapa colegial. El actor no dudó en contar, entre risas, un episodio con la hermana de una amiga, aclarando que fue un simple “vacile”. La anécdota causó carcajadas en el set y abrió paso a una conversación sobre la adolescencia y las vivencias en el colegio.

Fue en ese contexto cuando Kreizivoy reveló, con complicidad, que Luisao no había logrado graduarse del colegio. El influencer lo confirmó sin reparos: “Es verdad, yo no me gradué”, dijo, provocando asombro entre los presentes. Con humor, añadió: “¿Por qué se ríen de una desgracia? Oe, no tuve pues para terminar el colegio”.

Intentos fallidos y papeles extraviados

Luisao relató que en una ocasión intentó retomar su formación académica, pero se encontró con un obstáculo inesperado: sus papeles escolares no existían en la institución donde había estudiado. Según contó, al solicitar sus registros le respondieron que no había constancia de su paso por allí, situación que ocurrió alrededor del 2004.

El creador de contenido precisó que no alcanzó a terminar quinto curso, equivalente al segundo de bachillerato, en la especialidad de Químico Biólogo. Aunque el tema surgió en tono de broma, la confesión dejó entrever un lado más personal de su trayectoria.

Apoyo entre colegas

Ante el ambiente de risas, Álex Vizuete tomó la palabra y propuso que Luisao pudiera recibir ayuda para culminar sus estudios. Kreizivoy se sumó a la idea y ambos se comprometieron públicamente a pagar intercaladamente las pensiones escolares del influencer para que logre graduarse. “Sería un espectáculo verlo recibir su diploma con toga y birrete”, comentó Vizuete.

Lejos de rehuir a la propuesta, Luisao aseguró estar dispuesto a madrugar, estudiar y cumplir con las clases para alcanzar ese objetivo. Incluso, con humor, imaginó el día en que finalmente se gradúe, rodeado de amigos y seguidores.