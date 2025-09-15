Erika Vélez se despide entre lágrimas de MasterChef Ecuador tras seis años de pasión y entrega

La reconocida presentadora Erika Vélez cerró un capítulo inolvidable en su carrera al despedirse de MasterChef Ecuador. Ella condujo el programa durante seis años y se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión ecuatoriana. En un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales, Vélez compartió con sus seguidores la gratitud y el cariño que siente por este espacio, que definió como su segunda casa. Vélez ha dejado una huella imborrable en sus seguidores.

“Hoy me despido de un lugar que ha sido mucho más que un trabajo. Durante seis años este espacio se convirtió en mi segunda casa, y mis compañeros, en mi familia. Aquí aprendí, crecí, y sobre todo, fui feliz. No fue nada fácil decir adiós, como tampoco fue fácil dejar por meses a mi familia y mi hogar para entregarme por completo a este programa. Sin embargo, cada risa, cada lágrima, cada noche de cansancio, y cada madrugada de esfuerzo valieron la pena”, dijo Érika en el video publicado en Instagram.

Érika recordó lo vivo en el reality

Durante su mensaje, Vélez recordó los desafíos y alegrías que vivió junto a su equipo y los participantes del programa. “Superamos una pandemia. Hubo compromisos, matrimonios, rupturas, y nuevos comienzos. Me llevo el orgullo inmenso de haber compartido este camino con personas maravillosas. Pude ver como cada aspirante de cocina, cada celebrity que tuve la oportunidad de acompañar, crecieron y brillaron más que nunca. Ustedes me inspiraron y me enseñaron más de lo que se imagina”. Vélez inspiró a muchos durante su tiempo ahí.

La presentadora dedicó palabras de agradecimiento a todos quienes hicieron posible su paso por el reality: sus compañeros de trabajo, el equipo técnico y los directores. Mencionó con especial cariño a Jorge Rausch, a quien de cariño lo llama Yoyi, Carmen, Irene y al equipo de Colombia. Destacó la cercanía, apoyo y compañerismo que marcaron su experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika Velez (@erikavelez)

Además, reconoció el valor del público que la acompañó desde el primer día. “Aquellos que estuvieron conmigo desde el día uno, que me hicieron reír con sus memes, que me llenaron de amor y apoyo incondicional. Gracias. Sin ustedes nada hubiese valido la pena”. Vélez se refirió a este vínculo especial.

Una despedida dolorosa pero llena de satisfacción

Érika Vélez también expresó que, aunque despedirse fue doloroso, lo hace con orgullo y satisfacción por la entrega puesta en cada temporada. “¿Que las despedidas duelen? Sí, muchísimo. Pero el orgullo tan grande que siento por haberme entregado a este proyecto con tanta pasión hace que cualquier dolor desaparezca. Y sé que esta nueva temporada será igual de exitosa. Desde ya, mis mejores deseos. Gracias Ecuador, gracias por tanto. Los quiero”.

Con su partida, Érika deja un legado de profesionalismo, pasión y cercanía con la audiencia. Abre paso a Virginia Limongi, quien será la nueva presentadora del programa. Sin embargo, el recuerdo de Vélez permanecerá entre los televidentes y en la historia de MasterChef Ecuador, como un ejemplo de dedicación, entrega, y amor por la televisión y la cocina.

Planes a futuro

En sus declaraciones recientes sobre la despedida de MasterChef Ecuador, Érika Vélez no especificó planes concretos a futuro. Pero sí dejó entrever que está lista para abrir un nuevo capítulo en su vida profesional. Su mensaje refleja que busca continuar explorando proyectos que le permitan crecer y mantenerse cerca de su audiencia. “Arranco un nuevo capítulo de mi vida con ustedes de la mano y muy agradecida”. La proyección de Vélez parece prometedora.