Hace 3 meses
Espectáculos
Música

Chyno & Nacho reprograman su concierto en Quito por el paro nacional

El show de Chyno & Nacho previsto para el 26 de septiembre, se realizará el 31 de octubre debido al paro nacional.
Chyno & Nacho reprograman su concierto en Quito por el paro nacional
El show en Quito estaba programado para mañana, 26 de septiembre.
Chyno & Nacho reprograman su concierto en Quito por el paro nacional
El show en Quito estaba programado para mañana, 26 de septiembre.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El esperado reencuentro del dúo venezolano Chyno & Nacho con su público ecuatoriano vuelve a sufrir un cambio de agenda. La productora Iguana Shows confirmó que el concierto del Eternos Tour, inicialmente previsto para el 26 de septiembre en Quito, se reprograma para el viernes 31 de octubre en el Coliseo General Rumiñahui.

Según un comunicado difundido en redes sociales, la decisión responde al “complejo contexto político y social” que atraviesa Ecuador. “Queremos garantizar la seguridad del público y de los artistas”, enfatizó la empresa, explicando que las restricciones de circulación derivadas del paro nacional convocado para el lunes 22 de septiembre dificultan la logística y movilidad del evento.

Incertidumbre en Guayaquil

Hasta el momento, la productora no ha confirmado si esta medida afectará también el concierto programado en Guayaquil. La expectativa se mantiene entre los fans que esperaban ver a Chyno & Nacho en vivo tras años de separación.

Esta es la segunda vez que se modifica la fecha del show de Chyno & Nacho en Quito. La primera reprogramación se debió a problemas con los permisos migratorios del staff técnico y musical que acompaña a los artistas.

Contexto social y cultural

El anuncio coincide con un momento de tensión en Ecuador. Desde el domingo 21 de septiembre, movimientos indígenas iniciaron un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Lo que ha generado manifestaciones, bloqueos y restricciones en varias provincias del país.

De acuerdo con expertos esta situación ha generado incertidumbre tanto en el sector cultural como en el logístico, impactando la realización de eventos masivos y afectando a artistas internacionales que tienen giras programadas en territorio ecuatoriano.

Los fans esperan con ansias a Chyno & Nacho

Mientras tanto, los seguidores de Chyno & Nacho deberán esperar un mes más para corear éxitos como Niña Bonita y Andas en mi cabeza. En redes sociales, muchos fans aseguran que el reencuentro será “inolvidable” y esperan que la nueva fecha se lleve a cabo con total normalidad y seguridad.

