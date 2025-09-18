Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

El artista puertorriqueño Bad Bunny anunció una función especial titulada ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’, programada para este sábado 20 de septiembre de 2025 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, para cerrar su residencia musical iniciada en julio.

La gran noticia para los seguidores del ‘conejo malo’ es que el show podrá verse de manera gratuita por Amazon Music a nivel mundial.

El anuncio de Bad Bunny y su residencia

El cantante boricua hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, con el mensaje “Una más” y una foto de él en escena. Así como detalles de la nueva fecha.

La residencia ‘No me quiero ir de aquí’ comenzó el 11 de julio de 2025 con nueve presentaciones iniciales, en el Coliseo José Miguel Agrelot. Ese escenario tiene capacidad para 18.000 espectadores.

El evento acumuló un total de 30 fechas en su formato extendido, posicionando a Puerto Rico como destino de entretenimiento. Además, benefició la economía local mediante el apoyo a pequeños negocios.

Detalles de acceso presencial y global

El concierto presencial será exclusivo para residentes de Puerto Rico. Para esto, los fanáticos debían registrarse el pasado lunes en el sitio web nomequieroirdeaqui.com para recibir un código de preventa, para que ayer compraran sus boletos. Esta medida asegura prioridad a la audiencia local en el concierto programado a las 18h30 (hora local), se informó.

La transmisión en vivo, gratuita para todo el mundo, estará disponible en la aplicación de Amazon Music, el canal de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic) y Prime Video para todos los clientes de Amazon, sin costo adicional.

Por otra parte, fans internacionales podrán unirse a la conversación en redes sociales con el hashtag #BadBunnyUnaMas, extendiendo la energía del evento desde San Juan a audiencias globales. Además, a partir del 20 de septiembre de 2025, se abrirá la preorden mundial exclusiva en la app de Amazon Music de un vinilo de edición limitada del álbum ‘Debí tirar más fotos’, que incluye fotos especiales de la residencia.

La exitosa residencia de Bad Bunny

La residencia ‘No me quiero ir de aquí’ ha sido un hito en la carrera de Bad Bunny, con un enfoque en conectar con sus raíces puertorriqueñas a través de repertorios que celebran la música, la comunidad y la identidad isleña.

El evento final marca el cierre de esta etapa antes de la gira mundial ‘Debí tirar más fotos’. Esta inicia el 21 de noviembre en República Dominicana.

Esta transmisión gratuita representa una innovación en el acceso a conciertos en vivo, alineada con el crecimiento de plataformas de streaming en la industria musical latina.

Bad Bunny continúa consolidando su influencia global, con más de 40 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

El concierto ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’ ofrecerá una repetición de 24 horas en las plataformas de Amazon. Esto, permitirá a los espectadores revivir el espectáculo desde cualquier ubicación.