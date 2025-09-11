Bad Bunny confirma que no llevó su gira a Estados Unidos por temor a las redadas migratorias

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reconoció que una de las razones por las que no llegará con su gira ‘Debí tirar más fotos’ a Estados Unidos es por su preocupación por las deportaciones masivas de latinos en el país.

Concretamente, dijo que teme que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pueda hacer redadas en sus conciertos. “Pero estaba el problema de que, joder, el puto ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, explicó el cantante en una entrevista para la revista inglesa i-D, al ser preguntado por las razones de su ausencia en el país norteamericano, donde ha actuado con el resto de sus tour.

Bad Bunny invita a sus seguidores a Puerto Rico

El artista se encuentra en el final de su residencia en Puerto Rico, su país natal, donde este 14 de septiembre completará las treinta fechas en el Coliseo de San Juan.

Así, señaló que sus seguidores estadounidenses pueden acudir a Puerto Rico para verle en directo, al igual que el resto de sus oyentes latinos y puertorriqueños que vivan en Estados Unidos. Destacó el hecho de que Puerto Rico es un “territorio no incorporado” de Estados Unidos.

“Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces. Todos (los conciertos) han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero, concretamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos… La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo”, destacó.

Un residencia en el ‘viejo continente’

Bad Bunny también tendrá una residencia de 12 fechas el próximo año en España, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid –10 entre mayo y junio– y en el Estadi Olímpic de Barcelona –actuará el 22 y 23 de mayo–.

‘El Conejo Malo’ ha colgado el cartel de ‘sold out’ en todos sus conciertos, vendiendo más de 600.000 entradas en menos de 24 horas. La promotora Live Nation lo calificó como “historia”. “Bad Bunny rompe todos los récords”, ha asegurado.

La gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny es su sexto tour de conciertos y fue anunciada el 5 de mayo de 2025. Con esta, promociona su álbum homónimo, lanzado en enero.

El álbum tiene 17 canciones y mezcla reggaetón, house, plena, jíbaro, salsa y bomba. Además, explora temas como la identidad puertorriqueña, gentrificación y nostalgia.