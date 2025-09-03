Video presentado por la Fiscalía relacionaría a Rafael Correa con el asesinato de Fernando Villavicencio

La mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025, en la Unidad Anticorrupción de Quito, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos del caso Villavicencio contra José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. La Fiscalía General del Estado los señaló como responsables de planificar y financiar el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

La fiscal Ana Hidalgo solicitó prisión preventiva para los cuatro implicados. Argumentó que existen pruebas sólidas que demuestran su participación en la planificación del crimen y que medidas menores no garantizan su presencia.

Asimismo, solicitó que se envíe un oficio a Interpol para localizar a Jordán, Serrano y Aleaga, quienes se encuentran fuera del país.

Caso Villavicencio: video que menciona al expresidente Rafael Correa

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un video clave obtenido por un agente del FBI, en el que un sicario confesó detalles del crimen. En la grabación aseguró que “el trabajo era para el señor de arriba” y precisó que se refería al expresidente Rafael Correa.

La fiscal Hidalgo afirmó que este testimonio respalda la tesis de la participación del correísmo en el magnicidio. El material fue tomado como parte de los elementos que fortalecen la acusación.

Roles de los procesados en el asesinato de Fernando Villavicencio

La Fiscalía detalló que Xavier Jordán operó como mentalizador y financista, responsable de pagar a los sicarios contratados por alias ‘Invisible’. Mientras tanto, Serrano actuó como enlace con policías que filtraban información de seguridad sobre Villavicencio.

Según la investigación, Aleaga participó en la planificación y ayudó a que Salcedo mantuviera silencio. A su vez, Daniel Salcedo, cercano al narcotraficante Leandro Norero, coordinó seguimientos a la víctima mediante un equipo de rastreo.

Testimonios que revelan la estructura del crimen

En la diligencia también se incluyó la declaración de Daniel Salcedo Bonilla, quien describió una estructura organizada con roles políticos y financieros. Aseguró que Jorge Glas, Serrano y Aleaga se encargaron de la parte política, mientras que Jordán financió el crimen.

Salcedo señaló que Norero lo conectó con Serrano, quien tenía vínculos con policías para filtrar información. Añadió que Aleaga confirmó la ejecución y que alias Invisible dirigiría la operación de los sicarios contratados.

Contactos con bandas criminales

La fiscal también presentó el testimonio de Lenin Vimos, exabogado de Los Lobos. Vimos aseguró que Aleaga mantenía contacto con cabecillas de Los Lobos mediante líderes de los Latin Kings. Según la declaración, se ofrecieron beneficios legales a los involucrados para concretar el crimen.

Este testimonio reforzó la hipótesis de la Fiscalía sobre la participación del crimen organizado en la muerte de Villavicencio. El caso se analiza como una operación criminal con conexiones políticas y estructuras mafiosas.

Pedido de la familia Villavicencio

Durante la audiencia, Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial, pidió a la jueza Daniela Ayala ordenar prisión preventiva. Además denunció hostigamiento contra su familia y reclamó garantías de seguridad.

Su abogado, Patricio Rosero, sostuvo que los acusados manejaron poder económico y político para obstaculizar la justicia. También recordó que Amanda y Tamia Villavicencio denunciaron intimidaciones digitales por parte de Xavier Jordán.

Próximos pasos de la investigación

La instrucción fiscal del caso tendrá una duración de 90 días. La Fiscalía resaltó que el asesinato de Fernando Villavicencio se ejecutó con apoyo de estructuras del crimen organizado y participación de actores políticos.

Este proceso abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia, donde la Fiscalía espera consolidar pruebas que permitan llevar a juicio a los procesados y otros responsables.