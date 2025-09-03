Caso Magnicidio FV: Fiscalía pide prisión preventiva para José Serrano, Xavier Jordán,Daniel Salcedo y Ronny Aleaga

La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, dentro del proceso judicial que investiga el asesinato del político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, denominado Caso Magnicidio FV.

La petición fue realizada la mañana de este 3 de septiembre de 2025 por la fiscal Ana Hidalgo, durante la audiencia de formulación de cargos que se instaló a las 09h00, bajo la dirección de la jueza María Daniela Ayala.

Esta teoría se maneja en el Caso Magnicidio FV

En su exposición, Hidalgo explicó que los cuatro procesados habrían participado en la planificación y financiamiento del crimen, considerado como un magnicidio por la Fiscalía. Según las investigaciones, se identificó a once personas involucradas de forma directa en el ataque: cinco ya están sentenciadas y seis murieron durante las diligencias posteriores.

La fiscal recordó que en el proceso seguido contra los sicarios se incorporó el testimonio de un testigo protegido, quien señaló que el asesinato de Villavicencio “valía $200.000 y lo hizo el Gobierno de Correa”. Esa declaración permitió abrir una nueva indagación previa para identificar a los presuntos autores intelectuales.

Posteriormente, otro testigo protegido señaló a Jorge Glas, José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como responsables de la autoría intelectual.

Testimonio de Daniel Salcedo

Dentro de los elementos de convicción, la fiscal Hidalgo incluyó la declaración de Daniel Salcedo, quien en junio de 2025 manifestó que el narcotraficante Leandro Norero le pidió identificar los movimientos de Villavicencio en 2022. Salcedo indicó que recibió $20.000 por esa labor, y que la información estaba destinada a Jordán.

Además, señaló que en varias ocasiones se comunicó por videollamadas con Serrano, Jordán y Norero, quienes habrían acordado la estructura de la operación: Jordán como financista, Aleaga como nexo político con la Revolución Ciudadana y Serrano con capacidad de intervención policial.

Según Salcedo, en julio de 2023 mantuvo una reunión con Aleaga, quien le aseguró que el plan seguía en pie pese a la muerte de Norero. También relató que recibió la visita del abogado Andrés Villegas, vinculado al exvicepresidente Jorge Glas, quien le habría ofrecido apoyo económico para continuar con la planificación.

Elementos adicionales del caso

Hidalgo presentó además información proporcionada por un sicario (del crimen de Villavicencio) que participó en el asesinato y que tuvo entrevista por un agente del FBI en 2023. Según la fiscal, el hombre dijo que “el trabajo fue para el señor de arriba”, en referencia al expresidente Rafael Correa. Ese sicario murió en octubre de 2023 en la Penitenciaría del Litoral.

De los cuatro acusados, Salcedo ya cumple varias sentencias por corrupción. Jordán y Aleaga permanecen prófugos en el caso Metástasis. Serrano está detenido en una cárcel migratoria de Miami desde el 7 de agosto de 2025 y espera una audiencia en Estados Unidos el próximo 11 de septiembre, en la que definirán si será deportado a Ecuador.

La jueza Ayala deberá resolver en las próximas horas si acoge el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía en el Caso Magnicidio FV. (37).