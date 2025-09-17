Radiación solar para este miércoles en Ecuador: ¿Seguirán los niveles extremos?

Luego de un martes marcado por el fuerte sol, la duda para este miércoles 17 de septiembre es si los niveles de radiación ultravioleta (UV) extrema se mantendrán.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su pronóstico para todo el Ecuador, con el fin de alertar a la población sobre riesgos para la salud y recomendar medidas preventivas como el uso de protector solar y ropa adecuada.

La escala del índice UV clasifica los niveles de riesgo para la piel y ojos: bajo (1-2, mínimo riesgo), moderado (3-5, protección básica), alto (6-7, usar gafas y ropa), muy alto (8-10, evitar exposición solar) y extremadamente alto (>11, exposición mínima).

Provincias con mayor radiación UV

De acuerdo al pronóstico de la entidad, los niveles más altos de radiación se registrarán en al menos ocho provincias de Ecuador. Imbabura será la única con radiación “extremadamente alta”, llegando a 11 puntos. Mientras que en Pichincha (10), Cotopaxi (8), Los Ríos (8), Manabí (8), Guayas (8), Loja (9) y Galápagos (8) será “muy alta”.

La radiación alcanzará la categoría de “alta” en las siguientes provincias: Esmeraldas (7), Santa Elena (7), El Oro (6), Santo Domingo (6), Carchi (6), Bolívar (7), Tungurahua (7), Chimborazo (7), Azuay (6), Sucumbíos (6) y Zamora Chinchipe (6). Solo en Orellana (5), Pastaza (5) y Morona Santiago (5) se pronostica una radiación “moderada”.

Contexto y medidas preventivas

El monitoreo de radiación UV por el INAMHI se basa en datos satelitales y modelos meteorológicos, actualizados diariamente para promover la salud pública.

En Ecuador, la exposición UV elevada contribuye a riesgos como cáncer de piel, según la Organización Mundial de la Salud. Se recomienda hidratarse y reaplicar protector solar cada dos horas.

Radiación solar, un peligro para la salud

La prolongada exposición solar afecta la salud humana de diversas formas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La radiación ultravioleta (UV) penetra la piel, dañando el ADN de las células, lo que puede provocar cáncer de piel, como melanoma. La OMS estima que 90% de estos casos están ligados a la exposición solar excesiva.

Otro efecto común es el envejecimiento prematuro de la piel, con arrugas, manchas y pérdida de elasticidad debido a la degradación del colágeno.

La exposición prolongada también causa quemaduras solares, que pueden aparecer tras 15-30 minutos bajo el sol intenso, dependiendo del tipo de piel. Además, los rayos UV dañan los ojos, aumentando el riesgo de cataratas y degeneración macular, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La deshidratación y el golpe de calor son riesgos adicionales, especialmente en temperaturas superiores a 32°C, afectando órganos como los riñones, según datos del Instituto Nacional de Salud de EE.UU.