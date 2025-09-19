COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Presidente Noboa inaugura nuevo edificio de la ESPOCH y 50 mil residencias universitarias para estudiantes

El presidente Daniel Noboa inauguró el Edificio de Ciencias de la ESPOCH y anunció residencias universitarias y puntos digitales para estudiantes y comunidades.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Presidente Noboa inaugura nuevo edificio de la ESPOCH y 50 mil residencias universitarias para estudiantes
El nuevo edificio de la ESPOCH cuenta con cuatro laboratorios modernos.
Presidente Noboa inaugura nuevo edificio de la ESPOCH y 50 mil residencias universitarias para estudiantes
El nuevo edificio de la ESPOCH cuenta con cuatro laboratorios modernos.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El presidente Daniel Noboa inauguró hoy el Edificio de Ciencias en la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH), entregó seis puntos digitales y anunció un plan de residencias universitarias, con el objetivo de mejorar la educación y la inclusión tecnológica en la sierra centro del Ecuador.

Avances en infraestructura educativa

El nuevo edificio de la ESPOCH, con 4.990 metros cuadrados y 19 aulas, cuenta con cuatro laboratorios modernos para carreras como Química, Física, Matemática y Biología. La inversión fue superior a 1,5 millones y beneficia a más de 2.600 estudiantes, ofreciendo accesibilidad y sistemas de seguridad actualizados.

Durante la inauguración, Noboa destacó que la educación y la innovación son claves para que Ecuador sea competitivo y afirmó que la eliminación del subsidio se orienta a redirigir recursos hacia quienes más lo necesitan, como los estudiantes universitarios.

El rector de la ESPOCH, Byron Vaca, enfatizó que la comunidad educativa está comprometida con el desarrollo del país. Además, la universidad recibirá 4 millones por redistribuciones del IVA aprobadas por el Legislativo, destinados a proyectos de inversión y estabilidad laboral.

Residencias universitarias y empleo

El presidente anunció que el lunes se reunirá con rectores de universidades de mayor ejecución presupuestaria para iniciar un plan de residencias universitarias, con meta de construir 50 mil soluciones habitacionales. Esto permitirá ampliar los cupos universitarios y mejorar la calidad de vida estudiantil, generando al mismo tiempo oportunidades de empleo.

La estudiante Camila Reyes, representante de Ecuador en eventos académicos internacionales, celebró el nuevo edificio que ofrece inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, marcando un nuevo capítulo académico en la universidad.

Para la ministra de Educación, Alegría Crespo, la ESPOCH es un referente de la sierra centro en educación superior. El edificio refleja años de planificación y la decisión política del gobierno de invertir en educación inclusiva y equitativa.

Puntos digitales gratuitos en Chimborazo

Además, se entregaron seis puntos digitales gratuitos en Pungal El Quinche, Catequilla, Palictahua, Capsol, Shobol Linllin y Guabug, beneficiando a más de 22.000 personas con acceso a computadoras e internet. La inversión fue de 115.000.

A nivel nacional, la distribución de 18 millones permite que cerca de 8 millones de personas accedan a herramientas digitales, facilitando educación y empleo. Según el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, Chimborazo cuenta con 11 puntos digitales, alcanzando a 224.000 personas.

Al finalizar su visita, Noboa reiteró que las decisiones gubernamentales deben acompañarse de apoyos concretos, para que las acciones como la eliminación del subsidio al diésel tengan un impacto positivo y mantengan la esperanza ciudadana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO