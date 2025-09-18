Nubes y lluvias marcarán el clima en Ecuador este jueves 18 de septiembre

Este jueves 18 de septiembre, Ecuador estará bajo un cielo predominantemente nublado, con lluvias dispersas en la Costa y la Sierra. Las ciudades costeras experimentarán temperaturas cálidas pero con humedad y probabilidad de lloviznas, mientras que en la región andina el ambiente será fresco, húmedo y con precipitaciones intermitentes que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

Sierra: frescura y precipitaciones

En la Sierra, la humedad y el frío marcarán el día. Quito presentará cielo nublado, temperaturas entre 9 y 18 °C y 55% de probabilidad de lluvias.

Cuenca tendrá cielo nublado, con temperaturas de 8 a 20 °C y 40 % de probabilidad de precipitaciones. Esto se traducirá en lloviznas aisladas, ambiente fresco y posibles complicaciones para actividades en exteriores.

Costa: nubosidad y lluvias intermitentes

En la región Costa, la jornada será cálida pero con cielos cubiertos. Portoviejo registrará temperaturas entre 21 y 29 °C, con 50 % de probabilidad de lluvias durante la tarde y noche.

Manta tendrá cielo nublado, temperaturas de 21 a 28 °C y 40 % de probabilidad de lluvias.

En Guayaquil, el día se prevé nublado, con temperaturas de 22 a 31 °C y 45 % de probabilidad de lluvias, especialmente en horas de la tarde. Estas condiciones pueden generar humedad elevada y lloviznas intermitentes que afecten actividades al aire libre y la movilidad.

Radiación solar: moderada pese a las nubes

Aunque el cielo estará mayormente cubierto, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados, sobre todo durante las horas centrales del día. Se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y gorra o sombrero para evitar daños por exposición.

Recomendaciones para el clima del jueves

Portar paraguas o impermeable en la Sierra y zonas de la Costa con alta probabilidad de lluvias.

Vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, especialmente en las ciudades andinas.

Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este jueves 18 de septiembre Ecuador vivirá un día de nubosidad y lluvias dispersas en varias ciudades, con temperaturas cálidas en la Costa y frescas en la Sierra. La variabilidad climática exige mantenerse informado y preparado para ajustar las actividades cotidianas según las condiciones locales.