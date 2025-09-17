COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Servicios

Ecuador entre nubes y lluvias dispersas este miércoles 17 de septiembre

Consulta el pronóstico de lluvias para Ecuador, con detalles sobre temperaturas y condiciones en la Sierra y Costa.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ecuador entre nubes y lluvias dispersas este miércoles 17 de septiembre
Quito tendrá 60 % de probabilidad de lluvias.
Ecuador entre nubes y lluvias dispersas este miércoles 17 de septiembre
Quito tendrá 60 % de probabilidad de lluvias.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Este miércoles 17 de septiembre, Ecuador presentará un clima variable, con lluvias dispersas y nubosidad que afectarán tanto a la Costa como a la Sierra. Mientras en ciudades andinas como Quito y Cuenca se esperan jornadas frescas y húmedas, la franja costera experimentará temperaturas más cálidas acompañadas de lloviznas aisladas, lo que obliga a la población a planificar sus actividades según la región en la que se encuentre.

Sierra: fresco y lluvioso

En la Sierra, el ambiente será fresco y húmedo. Quito presentará cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 8 y 18 °C y 60 % de probabilidad de lluvias.

Mientras que Cuenca tendrá cielo nublado y temperaturas de 8 a 19 °C. Hay un 50 % de probabilidad de precipitaciones, con lloviznas que podrían afectar la movilidad y actividades al aire libre.

Costa: nubosidad y lluvias aisladas

En la región Costa, se esperan lluvias intermitentes acompañadas de cielo nublado o parcialmente nublado. Portoviejo registrará temperaturas entre 21 y 31 °C, con un 60 % de probabilidad de lluvia. Esto podría afectar actividades al aire libre y generar humedad elevada.

Manta tendrá cielo nublado, temperaturas de 22 a 27 °C y un 45 % de probabilidad de precipitaciones. Por lo tanto, se esperan lloviznas dispersas durante la jornada.

Guayaquil, por su parte, vivirá un día soleado, con temperaturas de 22 a 32 °C y un 45 % de probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde. Esto refleja la variabilidad de la Costa ecuatoriana.

Radiación solar: cuidado a pesar de la nubosidad

Aunque la mayor parte del país estará nublada, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos, sobre todo durante los intervalos sin nubosidad. Se recomienda usar protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero, incluso en días nublados.

Recomendaciones para la jornada

  • En la Costa, planificar actividades considerando la posibilidad de lluvias dispersas.

  • En la Sierra, portar paraguas o impermeable y vestir en capas para adaptarse al frío de la mañana y la noche.

  • Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este miércoles 17 de septiembre, Ecuador mostrará nubosidad y lluvias dispersas en la mayoría de sus ciudades, con temperaturas cálidas en la Costa y frescas en la Sierra. La variabilidad climática del país requiere atención a los pronósticos locales para planificar actividades y desplazamientos de manera segura.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno inicia entrega del Bono Raíces a productores rurales afectados por eliminación del subsidio al diésel

“¡Estoy viva!”: la reacción de Catherine Fulop tras caerse durante el show de Erreway en el Movistar Arena

Cayó desde un cuarto piso: su madre y los vecinos acusan a la pareja

¡Polémica en Emelec! Suplencia de Diogo Bagüí en el ‘Clásico del Astillero’ divide al club y su entorno; esto dijo un dirigente

El plástico puede acumularse en las partes comestibles de los vegetales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno inicia entrega del Bono Raíces a productores rurales afectados por eliminación del subsidio al diésel

“¡Estoy viva!”: la reacción de Catherine Fulop tras caerse durante el show de Erreway en el Movistar Arena

Cayó desde un cuarto piso: su madre y los vecinos acusan a la pareja

¡Polémica en Emelec! Suplencia de Diogo Bagüí en el ‘Clásico del Astillero’ divide al club y su entorno; esto dijo un dirigente

El plástico puede acumularse en las partes comestibles de los vegetales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno inicia entrega del Bono Raíces a productores rurales afectados por eliminación del subsidio al diésel

“¡Estoy viva!”: la reacción de Catherine Fulop tras caerse durante el show de Erreway en el Movistar Arena

Cayó desde un cuarto piso: su madre y los vecinos acusan a la pareja

¡Polémica en Emelec! Suplencia de Diogo Bagüí en el ‘Clásico del Astillero’ divide al club y su entorno; esto dijo un dirigente

El plástico puede acumularse en las partes comestibles de los vegetales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO