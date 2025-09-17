Ecuador entre nubes y lluvias dispersas este miércoles 17 de septiembre

Este miércoles 17 de septiembre, Ecuador presentará un clima variable, con lluvias dispersas y nubosidad que afectarán tanto a la Costa como a la Sierra. Mientras en ciudades andinas como Quito y Cuenca se esperan jornadas frescas y húmedas, la franja costera experimentará temperaturas más cálidas acompañadas de lloviznas aisladas, lo que obliga a la población a planificar sus actividades según la región en la que se encuentre.

Sierra: fresco y lluvioso

En la Sierra, el ambiente será fresco y húmedo. Quito presentará cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 8 y 18 °C y 60 % de probabilidad de lluvias.

Mientras que Cuenca tendrá cielo nublado y temperaturas de 8 a 19 °C. Hay un 50 % de probabilidad de precipitaciones, con lloviznas que podrían afectar la movilidad y actividades al aire libre.

Costa: nubosidad y lluvias aisladas

En la región Costa, se esperan lluvias intermitentes acompañadas de cielo nublado o parcialmente nublado. Portoviejo registrará temperaturas entre 21 y 31 °C, con un 60 % de probabilidad de lluvia. Esto podría afectar actividades al aire libre y generar humedad elevada.

Manta tendrá cielo nublado, temperaturas de 22 a 27 °C y un 45 % de probabilidad de precipitaciones. Por lo tanto, se esperan lloviznas dispersas durante la jornada.

Guayaquil, por su parte, vivirá un día soleado, con temperaturas de 22 a 32 °C y un 45 % de probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde. Esto refleja la variabilidad de la Costa ecuatoriana.

Radiación solar: cuidado a pesar de la nubosidad

Aunque la mayor parte del país estará nublada, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos, sobre todo durante los intervalos sin nubosidad. Se recomienda usar protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero, incluso en días nublados.

Recomendaciones para la jornada

En la Costa , planificar actividades considerando la posibilidad de lluvias dispersas.

En la Sierra , portar paraguas o impermeable y vestir en capas para adaptarse al frío de la mañana y la noche.

Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este miércoles 17 de septiembre, Ecuador mostrará nubosidad y lluvias dispersas en la mayoría de sus ciudades, con temperaturas cálidas en la Costa y frescas en la Sierra. La variabilidad climática del país requiere atención a los pronósticos locales para planificar actividades y desplazamientos de manera segura.