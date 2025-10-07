MSP aplica herramienta PERC para optimizar recursos y costos en hospitales del país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este 7 de octubre de 2025 en Quito los avances de la herramienta PERC (Producción, Eficiencia, Recursos y Costos), aplicada en 25 hospitales priorizados. En la reunión participaron autoridades nacionales, equipos técnicos y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), con el fin de evaluar resultados y definir nuevos pasos.

Modernización de la gestión hospitalaria

La implementación comenzó en junio de 2023, dentro del proceso de fortalecimiento del Modelo de Gestión Productiva de los Servicios de Salud (MGPSS). Esta metodología permite analizar los costos hospitalarios, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y tomar decisiones basadas en evidencia, según datos verificados por el MSP.

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martin Delgado, señaló que el programa representa “un paso decisivo hacia una gestión transparente”. Añadió que más de un millón de dólares se destinaron a las unidades participantes, que ahora disponen de herramientas técnicas para medir productividad y desempeño.

Beneficios y alcance del sistema PERC

Durante la exposición, el ministro explicó que PERC integra información operativa, económica y de talento humano, lo que facilita comparar indicadores entre hospitales. Esto permite detectar áreas de mejora y ajustar presupuestos de acuerdo con los resultados.

Por su parte, Sonia Quezada, representante de la OPS/OMS en Ecuador, destacó que la metodología fortalece la toma de decisiones “no solo a nivel hospitalario, sino también nacional”. Señaló que el reto principal será convertir la información obtenida en estándares sostenibles con impacto directo en los pacientes y en la sociedad.

La implementación ha generado resultados tangibles: los hospitales cuentan ahora con datos consolidados de costos hospitalarios 2023 y 2024, se han capacitado 100 delegados operativos y se firmaron 25 cartas compromiso para garantizar la continuidad del proceso hasta julio de 2026.

Transformación institucional y continuidad del proceso

El MSP informó que la metodología permitió ordenar los centros de costos, analizar la gestión de insumos y talento humano, y comparar resultados entre hospitales de diferentes niveles de atención. Esto contribuye a una visión más precisa sobre el uso del presupuesto público en salud.

Delgado afirmó que este proceso constituye “el cimiento de una transformación gerencial sostenida”. Subrayó que la herramienta permite visualizar con detalle la asignación de recursos personal médico, insumos y equipamiento en función de la producción efectiva de los servicios.

El Ministerio ya trabaja en una hoja de ruta para ampliar PERC a 26 hospitales adicionales durante la siguiente fase. El objetivo es consolidar una gestión más eficiente, con seguimiento permanente al cumplimiento de metas y resultados medibles.