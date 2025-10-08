Loffredo califica ataque a caravana como “intento de asesinato”
Ministro Loffredo califica ataque a caravana de Noboa como “intento de asesinato” y “terrorismo”

El atentado se registró en medio de manifestaciones iniciadas el 22 de septiembre de 2025, en rechazo al decreto del 12 de septiembre que eliminó el subsidio al diésel.
Loffredo denuncia “acto terrorista” e “intento de asesinato” contra presidente Noboa en Cañar
Kathya Mero

Redacción ED.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, calificó como “un claro intento de asesinato” y “un acto de terrorismo” el ataque perpetrado el martes 7 de octubre contra la caravana del presidente Daniel Noboa en el cantón El Tambo, provincia de Cañar. El incidente, ocurrido durante el paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dejó cinco detenidos que fueron trasladados a Cuenca para investigaciones judiciales. Noboa,  supervisaba proyectos de infraestructura en la zona.

Protestas en Ecuador

El atentado se registró en medio de manifestaciones iniciadas el 22 de septiembre de 2025, en rechazo al decreto del 12 de septiembre que eliminó el subsidio al diésel, elevando su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Según el Ministerio de Finanzas, esta medida, que ahorra 1.100 millones de dólares anuales (1% del PIB), ha generado bloqueos en 12 provincias, afectando la distribución de alimentos y medicinas. La Conaie también exige reducir el IVA al 12% y rechaza la consulta popular de noviembre sobre reformas constitucionales.

Protestas similares en 2019 y 2022, contra alzas de combustibles, dejaron decenas de muertos y heridos, según reportes oficiales. Hasta el 6 de octubre de 2025, el ECU 911 registró 14 cierres viales en el actual paro, que cumple 15 días. Loffredo, en declaraciones este miércoles a un medio local, afirmó: “Definitivamente el nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que este fue un claro intento de asesinato, y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario”.

Detalles del ataque y respuesta gubernamental

El asalto involucró lanzamiento de piedras y posibles disparos contra los vehículos presidenciales, según la denuncia presentada por el Gobierno ante la Fiscalía. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó daños en parabrisas y rastros de proyectiles en el auto de Noboa, en análisis forense. Los cinco detenidos enfrentan cargos por presunto terrorismo. Loffredo destacó la resiliencia del presidente: “A él nada lo detiene, ni siquiera el riesgo contra su propia vida. Y esa es una clara señal de que a este país tampoco nada lo va a poder detener”.

El ministro señaló a “líderes que calientan las calles” y llamó a identificar infiltrados en las protestas: “Si son infiltrados, ¿por qué no los detienen? Porque para secuestrar 17 militares sí se dan modos. ¿Cuántos infiltrados detenidos tienen ellos? ¿A cuántos han entregado a la justicia?”. Además, rechazó amenazas de llevar las movilizaciones a Quito: “Nadie tiene derecho a amenazar con destrucción a otra ciudad, y menos a la capital. Nadie se toma Quito”.

Acciones de las Fuerzas Armadas

Bajo el estado de excepción, las Fuerzas Armadas han despejado vías en 12 provincias. Loffredo subrayó: “Necesitamos vías despejadas para que lleguen los alimentos, que lleguen las medicinas a los lugares más necesitados. También nos toca estar vigilantes de estos líderes que llaman a la violencia”. El Ministerio del Interior reporta 44 detenciones adicionales por disturbios, incluyendo dos extranjeros vinculados al Tren de Aragua.

