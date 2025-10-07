“No permitiremos que vándalos nos detengan”: Noboa desafía protestas en Cuenca

El presidente Daniel Noboa visitó Cuenca el 7 de octubre de 2025, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Durante su visita, entregó laboratorios tecnológicos en la Unidad Educativa Manuel J. Calle y participó en un evento en El Tambo, provincia del Cañar.

En ambos lugares, se registraron protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Noboa rechazó los actos violentos y reafirmó su compromiso con el desarrollo del país.

Protestas en El Tambo y Cuenca

El presidente Daniel Noboa arribó al cantón El Tambo, en la provincia del Cañar, donde fue recibido por un amplio contingente militar y policial. La Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris había convocado una marcha de resistencia para rechazar la presencia del mandatario.

Según la Conaie, las fuerzas del orden dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno. Posteriormente, Noboa se trasladó a Cuenca, donde también se registraron protestas en las afueras de la Unidad Educativa Manuel J. Calle. En ambos lugares, el presidente participó en eventos relacionados con la entrega de obras públicas.

Reacciones del presidente Noboa

Durante su intervención en Cuenca, Noboa condenó los actos violentos ocurridos en su desplazamiento. Ante los estudiantes presentes, expresó: “No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que nosotros trabajemos por ustedes”.

El mandatario instó a la juventud a luchar por el desarrollo de manera pacífica e inteligente. Además, reafirmó su compromiso con el progreso del país y la aplicación de la ley para quienes actúen fuera del marco legal.

Acciones legales por bloqueos de cuentas

En el contexto del paro nacional, dirigentes indígenas han denunciado el bloqueo de sus cuentas bancarias. Apawki Castro, coordinador del movimiento Pachakutik en Cotopaxi, presentó el 7 de octubre una acción de protección con medida cautelar por la inmovilización de sus cuentas.

Castro solicitó respuestas a las autoridades competentes, argumentando que no existen movimientos sospechosos en sus cuentas. La Conaie ha calificado estas medidas como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social. El gobierno, por su parte, ha justificado el bloqueo como una acción contra el financiamiento ilícito.

Estado de excepción y movilizaciones

El 4 de octubre de 2025, el presidente Noboa decretó un nuevo estado de excepción en diez provincias, incluyendo Azuay y Cañar, debido a la “grave conmoción interna” generada por las protestas. La medida suspende el derecho a la libertad de reunión y permite la movilización de militares y policías para mantener el orden.

El estado de excepción estará vigente durante 60 días, hasta el 3 de diciembre de 2025, salvo que la Corte Constitucional determine lo contrario.

Tensiones sociales y políticas

La visita del presidente Daniel Noboa a Cuenca y Cañar se enmarca en un contexto de tensiones sociales y políticas derivadas del paro nacional convocado por la Conaie.

Las protestas continúan en diversas regiones del país, mientras el gobierno mantiene su postura de aplicar la ley y garantizar el orden público. La situación sigue siendo monitoreada por organizaciones nacionales e internacionales en busca de una resolución pacífica y equitativa.