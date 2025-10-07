Cierres viales y tensión en Ecuador en el día 16 del paro nacional convocado por la Conaie

Ecuador cumple este martes 7 de octubre su día 16 de paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras la eliminación del subsidio al diésel. No existen indicios de diálogo entre el Gobierno y los dirigentes indígenas.

En la víspera, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, envió un mensaje más conciliador, asegurando que la lucha “no es contra las ciudades, sino contra la pobreza y las desigualdades”. Sin embargo, la bancada oficialista ADN solicitó a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación en su contra por presunto terrorismo.

Control estricto en Quito

En Quito, el Centro Histórico amaneció resguardado con vallas metálicas en sus principales vías de acceso. Hay poco flujo de personas y muchos locales comerciales permanecen cerrados.

En las provincias de Carchi, Loja, Tungurahua y Pastaza no se reportan novedades por el paro. Aun así, en Loja se anunció para este miércoles 8 de octubre un cacerolazo en la plaza de San Sebastián, a las 18h00.

La noche del lunes, un grupo de manifestantes marchó desde la avenida Interoceánica hasta el parque central de Tumbaco, donde protestaron contra el régimen. La Policía Nacional acompañó la manifestación y desvió el tránsito para evitar congestionamientos en vías.

Mientras tanto, en San Miguel del Común, se bloqueó la vía con llantas y palos. Aunque hubo tensión, no se reportaron enfrentamientos.

Paro nacional: cierres viales registrados este martes 7 de octubre

Chimborazo:

Riobamba–Cuenca: cerrada por manifestaciones en Guamote (Huagracorral); Alausí (Tixán, Charicando, Aypud, Pistishi) y Chunchi (Tolte e ingreso al cantón).

Imbabura:

Natabuela: vía Antonio Ante–Ibarra cerrada a la altura del semáforo.

Otavalo–Cotacachi: cerrada en Carabuela, Pinsaquí y el partidero E35.

Otavalo–Gonzales Suárez: bloqueos de vías en González Suárez, San Rafael, Espejo y La Magdalena.

Eje vial rural La Plata (Intag)–Selva Alegre: cerrada con escombros en García Moreno y Río Blanco.

Antonio Ante (vía Otavalo–Ibarra): cerrada a la altura de San Roque.

Ibarra–Imbaya–Urcuquí: cerrada a la altura de Coñaquí.

Otavalo–Selva Alegre: cerrada en el ingreso a la vía Quiroga–Selva Alegre.

Zuleta–Rumipamba (Ibarra–Olmedo/Cayambe): cerrada en el barrio San Francisco (Esperanza) y puente de Rumipamba.

Pichincha:

Quito–Cayambe: cerrada la vía E28 por manifestaciones en Cajas Jurídico.

Tabacundo–Cajas: cerrada en el sector La Virgen.

Las autoridades recomiendan evitar estas rutas y mantenerse informados por canales oficiales. El paro nacional continúa sin señales de solución.