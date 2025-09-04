José Serrano se enfrenta a una posible deportación desde EE. UU., asegura su abogado

José Serrano, exministro del Interior de Ecuador, enfrenta cargos por la presunta autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Robert Sheldon, abogado de Serrano en Estados Unidos, asegura que su cliente podría enfrentar una deportación. El exministro del Interior del correísmo está detenido en Miami desde el 7 de agosto por supuestamente exceder su estancia legal en Estados Unidos.

Serrano sería deportado a Ecuador, según afirmó su abogado, Robert Sheldon, en una entrevista con Telemundo. La jueza Daniela Ayala, encargada del caso en Ecuador, formuló cargos contra Serrano y otros tres imputados el miércoles 3 de septiembre. Con ello inició una instrucción fiscal de 90 días que podría derivar en un juicio en contra de Serrano y los otros tres implicados.

José Serrano vive en Estados Unidos hace cuatro años

Aunque no se dictó prisión preventiva, la jueza ordenó que, de ser liberado en Estados Unidos, Serrano se presente semanalmente en el Consulado de Ecuador en Miami. Sheldon, abogado de Serrano en Miami, expresó su preocupación por la situación de su cliente, calificando su detención como “irregular”. “Se ve que lo van a devolver a Ecuador, como parte de un plan entre EE. UU. y Ecuador”, afirmó.

El abogado destacó que Serrano es un crítico del gobierno ecuatoriano. Según el abogado, Serrano, quien vive en Estados Unidos desde 2021, solicitó asilo político ese mismo año. Lo arrestaron en su domicilio pese a contar con permiso de trabajo y cumplir con sus obligaciones fiscales. Su audiencia de asilo está programada para el 11 de septiembre.

No hay orden de detención contra de Serrano en Ecuador

José Serrano, quien fue ministro del Interior entre 2011 y 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Krome. Sheldon señaló que su cliente es tratado como criminal y no como solicitante de asilo, lo que considera una irregularidad. La Fiscalía de Ecuador lo investiga también por otros casos, aunque no existen órdenes de detención activas en su contra en el país.

El asesinato de Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, marcó un punto crítico en la escalada de violencia en Ecuador, atribuida en parte al crimen organizado. Serrano ha negado cualquier participación en el crimen, y su defensa sostiene que las acusaciones carecen de pruebas sólidas. Mientras tanto, su situación migratoria en Estados Unidos y las investigaciones en Ecuador mantienen la incertidumbre sobre su futuro.