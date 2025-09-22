COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Gobierno de Ecuador advierte sanciones por paralizar servicios públicos durante el paro nacional de la Conaie

La vocera Carolina Jaramillo confirmó que solo grupos pequeños intentaron paralizaciones en Ecuador. Resaltó que el punto más problemático durante la jornada de manifestaciones se registró en Cayambe, provincia de Pichincha, donde la fuerza pública actuó de inmediato para contener desmanes.
Gobierno de Ecuador advierte sanciones por paralizar servicios públicos durante el paro nacional de la Conaie.
La vocera del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo. Foto: Presidencia de Ecuador.
Gobierno de Ecuador advierte sanciones por paralizar servicios públicos durante el paro nacional de la Conaie.
La vocera del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo. Foto: Presidencia de Ecuador.

La vocera gubernamental Carolina Jaramillo informó este lunes 22 de septiembre que el Ejecutivo recibió reportes de pocas movilizaciones o intentos de paralización, en el marco del paro nacional en Ecuador. Según sus declaraciones, la fuerza pública desactivó estos eventos convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Desde la Gobernación de Cotopaxi, en Latacunga, explicó que se detectaron grupos de no más de 60 a 80 personas que intentaron generar disturbios. “Esto revela que hay un ánimo de trabajo en la mayoría de ecuatorianos. No hay ánimo de apoyar un paro ni caotizar el país”, expresó.

Carolina Jaramillo resaltó que el punto más problemático durante la jornada de manifestaciones se registró en Cayambe, provincia de Pichincha, donde la fuerza pública actuaba de inmediato para contener desmanes. De esta manera, las autoridades garantizaron la libre movilidad y el desarrollo normal de las actividades cotidianas.

Gobierno de Ecuador advierte sanciones legales en el marco del paro nacional

Además, Carolina Jaramillo recordó que durante el fin de semana circularon audios atribuidos al presidente de la Conaie, Marlon Vargas, donde supuestamente mencionaba dejar al país sin alimentos, paralizar pozos petroleros y ejecutar actos vandálicos.

“La ley establece sanciones claras. El gobierno no dudará en actuar, paralizar servicios públicos está penado”, manifestó la vocera. Con ello, reiteró que el Gobierno de Ecuador garantizará el orden y la seguridad nacional frente a cualquier intento de paro nacional o violencia.

Jaramillo también informó que el presidente Daniel Noboa no participará en la Marcha por la Libertad, la Familia y el Trabajo, organizada por militantes de Acción Democrática Nacional (ADN), programada para los próximos días en varias provincias.

¿Se suspenden las clases en Ecuador por protestas? Ministerio de Educación responde

Compensaciones por alza del diésel

En otro tema, la vocera detalló que en la primera semana de vigencia del incremento del precio del galón de diésel, el Gobierno de Ecuador entregó compensaciones. Este beneficio llegó a más de 590 mil familias ecuatorianas, como parte del plan de apoyo a los sectores más vulnerables.

Las autoridades recalcaron que estas compensaciones económicas representan un alivio para transportistas, agricultores y familias que enfrentan el ajuste en los precios de los combustibles. Además, insistieron en que se mantendrá la política de diálogo con los sectores productivos.

