Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Gobierno asegura haber entregado más de 300 millones de dólares en incentivos a familias, agricultores y transportistas

El Gobierno informó sobre la entrega de incentivos a familias, agricultores y transportistas, además de un plan de chatarrización vehicular.
El Gobierno asegura haber entregado más de 300 millones de dólares en incentivos a familias, agricultores y transportistas
Carolina Jaramillo, vocera del gobierno de Daniel Noboa.
El Gobierno asegura haber entregado más de 300 millones de dólares en incentivos a familias, agricultores y transportistas
Carolina Jaramillo, vocera del gobierno de Daniel Noboa.

Ligia Elena Mendoza Z.

Redacción ED.

Ligia Elena Mendoza Z.

Redacción ED.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la Universidad Laica Eloy Al... Ver más

[email protected]

El Gobierno, a través de su vocera Carolina Jaramillo, anunció este 22 de septiembre de 2025 en Cotopaxi la entrega de incentivos económicos por más de USD 300 millones a nivel nacional, como parte del programa de redistribución de recursos tras la eliminación del subsidio al diésel.

Más de 590 mil familias beneficiadas

De acuerdo con Jaramillo, 590 mil familias se beneficiaron con distintos mecanismos de apoyo económico. Los incentivos se distribuyeron en varios sectores:

  • Transporte: USD 9 millones para 12 246 transportistas registrados en la plataforma oficial del Ministerio de Transporte.
  • Agricultura: USD 78 millones a 78 893 agricultores en situación de pobreza mediante el Bono Raíces.
  • IVA: USD 130 millones devueltos a 500 mil adultos mayores y personas con discapacidad, además de USD 36 millones a 1 400 constructores.
  • Bono de Desarrollo Humano: desde el 1 de octubre, 55 mil familias vulnerables recibirán este beneficio.

La vocera destacó también que el Ministerio de Agricultura comprará 24 000 toneladas de arroz cáscara, priorizando a pequeños productores de Los Ríos y Guayas, y que se entregarán motores para fortalecer la producción agrícola.

Programa nuevo transporte y chatarrización

Como segundo anuncio, el Gobierno presentó el programa Nuevo Transporte, que busca modernizar el parque automotor del país. El plan incluye un proceso de chatarrización voluntaria para vehículos diésel anteriores al 2008, con un incentivo de hasta USD 23 mil. Además, se habilitó una línea de crédito con BanEcuador, con montos de hasta USD 20 mil y una tasa preferencial del 9%.

Los vehículos que podrán acceder son taxis, camionetas, camiones pesados, buses, microbuses y furgonetas. Los interesados deben registrarse en la web oficial del Ministerio de Transporte para generar la solicitud. Las medidas económicas fueron anunciadas tras la eliminación del subsidio al diésel, decisión que generó reacciones sociales y un paro nacional convocado por organizaciones indígenas y sectores gremiales.

Durante la rueda de prensa, Jaramillo reconoció reportes de manifestaciones, principalmente en Cayambe, donde se intentó cerrar la vía E35. Según la vocera, los bloqueos fueron temporales y controlados por la fuerza pública. El Ejecutivo asegura que los incentivos buscan compensar el impacto económico de la medida y promover la reactivación en sectores estratégicos como la agricultura, la construcción y el transporte.

Perspectivas de implementación

La redistribución de recursos y el plan de chatarrización marcan los primeros pasos de la estrategia del Gobierno para enfrentar el escenario post-subsidio. Las autoridades prevén que en las próximas semanas se incorporen 21 mil familias adicionales a los programas de apoyo.

El Bono Raíces, la devolución de IVA y la compra de productos agrícolas se presentan como mecanismos de corto plazo, mientras que el programa Nuevo Transporte apunta a la renovación de la flota vehicular y a reducir emisiones contaminantes.

