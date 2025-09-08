Gobierno anuncia construcción de nuevo eje vial y entrega más de 166 millones en créditos productivos

El Gobierno Nacional del Ecuador, a través de su vocera Carolina Jaramillo Garcés, anunció este 8 de septiembre en Quito la licitación de un eje vial estratégico, la ampliación de créditos productivos de BanEcuador y la implementación de canales digitales en el IESS. Estas acciones buscan mejorar la conectividad, dinamizar la economía y transparentar servicios.

Licitación para obra vial estratégica

La portavoz informó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte abrió el proceso de licitación del IV eje vial Bellavista – Zumba – La Balsa, un corredor fronterizo que conectará Ecuador con Perú. La obra contempla 54,57 kilómetros de vía y beneficiará a más de 114.000 habitantes de la provincia amazónica.

Para ejecutar el proyecto, el Estado gestionó un préstamo de 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La licitación cubre diseño, construcción, mantenimiento y supervisión de la obra. El proceso está disponible en el portal oficial del Ministerio y en la página del BID.

Jaramillo sostuvo que esta vía representa una prioridad para fortalecer la integración regional y el comercio transfronterizo, además de impulsar el desarrollo de cantones como Chinchipe, donde habitan cerca de 10.800 personas.

Créditos productivos para pymes

En su segundo anuncio, la vocera resaltó que desde noviembre de 2023 BanEcuador ha fortalecido las operaciones de crédito PYME. Hasta la fecha se han colocado 166,3 millones en 1.680 operaciones para pequeños y medianos negocios en todo el país.

En lo que va del año, la institución entregó 76,3 millones en 739 operaciones, con montos desde 5.000 hasta 3 millones, a una tasa de interés de 12,27%. Los plazos varían entre 10 años para activo fijo y 3 años para capital de trabajo.

La funcionaria destacó que los requisitos son simples: presentación de balances generales e inscripción en el RUC. El comercio es el sector con mayor financiamiento, mientras que el monto promedio de colocación alcanza los 114.000 por operación.

Canales de servicio en el IESS

Finalmente, Jaramillo anunció la habilitación de nuevos canales de atención ciudadana en el IESS para fortalecer la transparencia y el control de la institución.

Los afiliados pueden ingresar denuncias en la página denuncias.iess.gob.ec y a través del WhatsApp 096-253-2338, ambos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. El objetivo es dar seguimiento a reclamos por mala atención y a reportes de presuntas irregularidades.

“El Ecuador avanza hacia un IESS más eficiente y cercano a los ciudadanos”, concluyó la vocera al presentar las medidas.