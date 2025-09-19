COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Estados Unidos rechaza solicitud de habeas corpus de José Serrano

El exministro ecuatoriano José Serrano enfrenta una oposición legal por parte de ICE en su solicitud de habeas corpus, mientras aguarda decisiones clave sobre su estatus migratorio en EE. UU.
Serrano busca su liberación inmediata o un traslado a una detención como solicitante de asilo,
Serrano busca su liberación inmediata o un traslado a una detención como solicitante de asilo,

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del...

[email protected]

El 18 de septiembre de 2025, el director interino de la Oficina de Campo de Miami del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Juan López Vega, presentó una moción de oposición a la solicitud de habeas corpus presentada por José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Serrano busca su liberación inmediata o un traslado a una detención como solicitante de asilo, en lugar de permanecer junto a criminales comunes en el centro de detención de Krome, en Miami.

Oposición de ICE al habeas corpus

El 18 de septiembre, López-Vega respondió a la demanda de habeas corpus de Serrano, presentando una moción que incluye ocho documentos como evidencia. Aunque el proceso es reservado, se ha confirmado que ICE se opone a las solicitudes de Serrano, argumentando que su detención es legal debido a la expiración de su visa de turismo y la falta de un estatus migratorio vigente.

Próximos pasos en el proceso judicial

Según la orden del juez Marty Fulgueira Elfenbein, Serrano tiene hasta el 25 de septiembre para presentar su réplica a la moción de ICE. Posteriormente, el tribunal tomará una decisión sobre su solicitud de habeas corpus.

Además, el 16 de septiembre se reinstaló la audiencia de fianza en el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, donde la jueza Romy Lerner debe decidir si se concede una fianza para Serrano mientras se resuelve su solicitud de asilo.

Audiencia de asilo pendiente

Una audiencia clave está programada para el 30 de septiembre, en la que la jueza Lerner evaluará la solicitud de asilo de Serrano. Si se concede el asilo, Serrano permanecerá en EE. UU. y deberá presentarse semanalmente en el Consulado de Miami como medida preventiva.

Si le niegan el asilo, las autoridades lo deportarán a Ecuador, donde enfrentará cargos por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Contexto relevante

José Serrano fue detenido el 7 de agosto de 2025, tras la expiración de su visa de turismo. Desde entonces, ha permanecido en el centro de detención de Krome, a la espera de resoluciones judiciales sobre su estatus migratorio y su solicitud de asilo.

La situación ha atraído atención tanto en Ecuador como en EE. UU., dada la relevancia política del caso y las implicaciones legales que podría tener.

Noticias en la web

