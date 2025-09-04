COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Salud

Equipamiento de alta tecnología llega a 32 hospitales del país para mejorar procedimientos quirúrgicos

El Ministerio de Salud entregó 36 equipos Arco en C, reforzando cirugía en 32 hospitales, con apoyo técnico de la OPS/OMS y USD 4,3 millones invertidos.
Equipamiento de alta tecnología llega a 32 hospitales ecuatorianos para mejorar procedimientos quirúrgicos
El Arco en C es un equipo de alta tecnología que genera imágenes médicas en tiempo real mediante rayos X.
Equipamiento de alta tecnología llega a 32 hospitales ecuatorianos para mejorar procedimientos quirúrgicos
El Arco en C es un equipo de alta tecnología que genera imágenes médicas en tiempo real mediante rayos X.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó el 4 de septiembre de 2025 36 equipos Arco en C a 32 hospitales del Ecuador, como parte del convenio con la OPS/OMS. La inversión, de USD 4.328.283, busca fortalecer los procedimientos quirúrgicos y mejorar la atención médica.

Fortalecimiento tecnológico en hospitales

El Arco en C es un equipo de alta tecnología que genera imágenes médicas en tiempo real mediante rayos X. Su uso principal es durante cirugías, permitiendo a los especialistas guiar los procedimientos con precisión y seguridad.

Entre los beneficiarios se encuentra el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, donde su gerente, Carlos Veintimilla, destacó que la entrega representa un “día de celebración para la salud ecuatoriana” y una herramienta clave para mejorar diagnóstico y tratamiento.

La gerente del Hospital Pablo Arturo Suárez, Paula Herrera, señaló que contar con esta tecnología fortalece la gestión hospitalaria, mejora los servicios y aporta al sistema sanitario.

Impacto en la cirugía y atención al paciente

En el sur de Quito, el Hospital Enrique Garcés recibirá un equipo que potenciará la capacidad quirúrgica de alta complejidad, según afirmó Edy Quishpe, gerente del hospital. Mientras tanto, Danny Flores, gerente del Hospital de Calderón, indicó que las acciones del Gobierno en coordinación con el MSP y la OPS beneficiarán a la ciudadanía mediante cirugías más seguras y precisas.

El ministro Jimmy Martin destacó que esta entrega es parte de un plan de fortalecimiento de equipamiento y tecnología sanitaria. Resaltó la cooperación con la OPS en prevención, promoción, salud mental y otros ámbitos, reafirmando el compromiso con la atención oportuna.

“Con estos equipos se podrán realizar intervenciones guiadas, reducir tiempos operatorios y evitar complicaciones”, afirmó Martin. “Estamos avanzando hacia una salud equitativa, segura y eficiente para los ecuatorianos”.

Cooperación internacional y visión integral

Sonia Quezada, representante de OPS/OMS en Ecuador, subrayó la cooperación técnica para ampliar cobertura y acceso a servicios de salud. Destacó que la entrega refleja un compromiso con la atención integral de pacientes en todo el país.

La coordinación conjunta con OPS ha sido esencial para la adquisición y operativización del equipamiento. El MSP continuará estableciendo alianzas estratégicas para fortalecer la infraestructura hospitalaria y la atención integral de salud.

Con esta iniciativa, los hospitales ecuatorianos contarán con tecnología de vanguardia, promoviendo cirugías más seguras, precisas y eficientes en beneficio directo de la población.

Equipos entregados a 32 hospitales:

Equipamiento de alta tecnología llega a 32 hospitales ecuatorianos para mejorar procedimientos quirúrgicos

