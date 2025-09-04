Ecuador equipa 37 hospitales con 83 nuevos equipos para diagnóstico auditivo y neurológico

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador anunció este 3 de septiembre la entrega de 83 equipos médicos para diagnóstico auditivo y neurológico en 37 hospitales de 19 provincias, con una inversión de 1.665.600, destinada a mejorar la detección temprana de trastornos y favorecer la inclusión social.

Inversión estratégica en salud especializada

La adquisición se concretó mediante dos contratos en el marco del programa “Apoyo a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en Ecuador”, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer contrato incluyó la compra de 46 equipos de Potenciales Evocados Auditivos (PEA), por un monto de 1.421.400, distribuidos en hospitales y centros de salud de 19 provincias como Imbabura, Guayas, El Oro, Azuay, Tungurahua, Napo, Manabí y Orellana.

Cada equipo PEA, valorado en 30.900, permite detectar de manera temprana la pérdida auditiva neurosensorial en bebés, evaluar pacientes con discapacidad y diagnosticar alteraciones neurológicas.

Beneficios clínicos y cobertura nacional

La tecnología PEA es clave en recién nacidos, ya que facilita identificar problemas auditivos en etapas tempranas. También permite evaluar a quienes no pueden comunicarse verbalmente y diagnosticar alteraciones en vías auditivas de pacientes con lesiones cerebrales.

El segundo contrato se destinó a la compra de 37 audiómetros clínicos de dos canales, con un costo de 244.200, diseñados para medir con precisión la capacidad auditiva en diferentes frecuencias.

Estos equipos se distribuyeron estratégicamente en 25 ciudades, incluyendo Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Santo Domingo, Esmeraldas, Loja, Portoviejo, Machala, Babahoyo y otras, lo que amplía la cobertura y acerca el diagnóstico especializado a la población.

Avances en inclusión y calidad de servicios

Con los audiómetros clínicos de dos canales, los especialistas pueden identificar con exactitud el tipo y grado de pérdida auditiva, incluso en casos complejos. Esto facilita la aplicación de planes de tratamiento personalizados.

En total, la entrega de 83 equipos permitirá reforzar la capacidad diagnóstica en 35 hospitales y 2 centros especializados, optimizando recursos del sistema sanitario y mejorando la calidad del servicio.

El MSP destacó que esta dotación fortalece la inclusión social de personas con discapacidad auditiva, en línea con las políticas públicas de salud inclusiva.

Compromiso con la salud pública

La modernización del equipamiento representa un avance significativo en la atención audiológica del país. El Gobierno ecuatoriano busca consolidar un sistema de salud más integral, equitativo y con mayor cobertura.

La entrega de estos equipos también refleja el cumplimiento de compromisos internacionales con organismos de cooperación como el BID, que respaldan programas dirigidos a mejorar la atención de poblaciones vulnerables.

Con esta inversión, Ecuador incrementa su capacidad de detección temprana y amplía las posibilidades de tratamiento oportuno, consolidando la calidad de los servicios especializados en salud.