Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio

Más de 1.500 sociedades en la mira del SRI por un presunto fraude de USD 12,9 millones al declarar compras de lujo como gastos de empresa. ¿Cómo operaban?
El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio. (Pexels)
Cinthya Chanatasig

El Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó un presunto esquema de fraude tributario en el que más de 1.500 sociedades habrían declarado gastos personales como si fueran parte de su actividad económica, generando un perjuicio al Estado estimado en USD 12,9 millones por impuestos no pagados.

Mediante cruces automáticos de información y un análisis detallado de la facturación electrónica, la administración tributaria detectó que estas empresas registraron aproximadamente USD 54 millones en consumos que no corresponden a su giro de negocio.

Entre los gastos indebidamente deducidos se encuentran compras de ropa de diseñador, vehículos de lujo, joyería y otros consumos personales, los cuales se registraron para disminuir el pago del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2024 o como crédito tributario de IVA.

El SRI ejecuta controles

El SRI, como ente rector de la política tributaria del país, tiene la misión de gestionar la recaudación de impuestos para financiar el gasto público. Su rol es fundamental para la sostenibilidad fiscal del Ecuador.

Para cumplir con este objetivo, la entidad no solo se encarga de la recaudación, sino que también ejerce un control riguroso para combatir la elusión y la evasión de impuestos, prácticas que afectan directamente a la economía y merman los recursos destinados a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Lucha interinstitucional contra la evasión

En su lucha contra el fraude, el SRI colabora estrechamente con otras instituciones del Estado, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado, para cruzar bases de datos e identificar operaciones sospechosas que puedan derivar en delitos tributarios o incluso en lavado de activos.

Las sociedades identificadas en este último operativo ya recibieron notificaciones y la entidad las exhortó a presentar las declaraciones sustitutivas para corregir los gastos declarados, además de pagar los valores correspondientes al Impuesto a la Renta e IVA, junto con los intereses y multas aplicables.

Acciones y advertencias de la autoridad tributaria

Las autoridades recordaron que la normativa tributaria es clara al señalar que solo son deducibles los gastos estrictamente necesarios y vinculados a la generación de ingresos. Registrar el RUC de una sociedad en facturas de consumos personales es una práctica ilegal que genera glosas y sanciones. La administración tributaria advirtió que los controles son permanentes y cada vez más eficientes gracias a la tecnología, permitiendo detectar con mayor facilidad estas irregularidades.

