COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Las incautaciones del SRI superan los 205 mil dólares en el sector de cosméticos y dermocosméticos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador.
En algunos casos, los productos no tenían registro sanitario y presentaban indicios de falsificación.
SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador.
En algunos casos, los productos no tenían registro sanitario y presentaban indicios de falsificación.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Servicio de Rentas Internas (SRI) intensificó sus operativos de control durante el segundo cuatrimestre de 2025, centrándose en locales que comercializan productos de belleza en Ecuador. Como resultado de estas acciones, la institución incautó provisionalmente mercadería estimada en 205.000 dólares, según anunció este 10 de septiembre.

Durante las verificaciones, los Fedatarios Fiscales identificaron que numerosos productos dermatológicos y dermocosméticos carecían de facturas, registros de importación y documentos que validen su tenencia legal. Los artículos de cuidado personal tampoco contaban con soportes que acrediten un origen formal en el mercado.

Operativos en ciudades del país

Las incautaciones se desarrollaron en Ibarra, Guayaquil, Loja, Machala y Quito. En algunos casos, los productos no tenían registro sanitario y presentaban indicios de falsificación, lo que implica riesgos para la salud pública y pérdidas para la recaudación fiscal.

El director del SRI, Damián Larco, aseguró que las intervenciones forman parte de una estrategia enfocada en análisis de riesgos tributarios. Estas medidas se dirigen hacia los comercios con mayores inconsistencias detectadas en la comercialización de productos.

SRI refuerza controles en todo Ecuador

El funcionario resaltó que el SRI continuará con operativos nacionales para enfrentar la informalidad y garantizar el cumplimiento tributario. Además, pidió a la ciudadanía denunciar establecimientos que ofrezcan productos de belleza sin respaldo documental.

De igual manera, exhortó a los consumidores a no adquirir artículos con registros sanitarios falsificados. Estos representan un riesgo grave para la salud pública y afectan la economía formal.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO