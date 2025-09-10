SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) intensificó sus operativos de control durante el segundo cuatrimestre de 2025, centrándose en locales que comercializan productos de belleza en Ecuador. Como resultado de estas acciones, la institución incautó provisionalmente mercadería estimada en 205.000 dólares, según anunció este 10 de septiembre.

Durante las verificaciones, los Fedatarios Fiscales identificaron que numerosos productos dermatológicos y dermocosméticos carecían de facturas, registros de importación y documentos que validen su tenencia legal. Los artículos de cuidado personal tampoco contaban con soportes que acrediten un origen formal en el mercado.

Operativos en ciudades del país

Las incautaciones se desarrollaron en Ibarra, Guayaquil, Loja, Machala y Quito. En algunos casos, los productos no tenían registro sanitario y presentaban indicios de falsificación, lo que implica riesgos para la salud pública y pérdidas para la recaudación fiscal.

El director del SRI, Damián Larco, aseguró que las intervenciones forman parte de una estrategia enfocada en análisis de riesgos tributarios. Estas medidas se dirigen hacia los comercios con mayores inconsistencias detectadas en la comercialización de productos.

SRI refuerza controles en todo Ecuador

El funcionario resaltó que el SRI continuará con operativos nacionales para enfrentar la informalidad y garantizar el cumplimiento tributario. Además, pidió a la ciudadanía denunciar establecimientos que ofrezcan productos de belleza sin respaldo documental.

De igual manera, exhortó a los consumidores a no adquirir artículos con registros sanitarios falsificados. Estos representan un riesgo grave para la salud pública y afectan la economía formal.