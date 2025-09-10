SRI descubrió un esquema de fraude fiscal en 1.600 empresas ecuatorianas que falsearon declaraciones de Impuesto a la Renta.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) reveló un nuevo caso de fraude fiscal que alcanza los 200 millones de dólares, cometido por 1.600 sociedades en Ecuador.

Estas compañías habrían declarado ingresos considerablemente menores a los registrados en su facturación electrónica. Esto representa un intento de evasión tributaria a gran escala.

Sistema de control del SRI

El sistema de control de la administración tributaria identificó que las empresas declararon un máximo de 5.000 dólares en su Impuesto a la Renta (IR) 2024. Sin embargo, las transacciones reales fluctuaron entre 100.000 y 12 millones de dólares. Esto encendió alertas en los mecanismos de verificación.

“Esto evidencia una intención de aparentar formalidad para pasar desapercibidos y reducir de manera indebida el pago de sus impuestos”, señaló el Servicio de Rentas Internas en un comunicado oficial.

La institución advirtió que estas prácticas afectan la recaudación nacional y generan desventajas frente a los contribuyentes que cumplen con la ley.

El director general del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, explicó que la entidad dispone de sistemas automáticos de control y cruces de información. Estos permiten detectar incongruencias entre lo declarado por las sociedades y lo realmente facturado, lo que facilitó descubrir el millonario esquema de fraude tributario.

Notificación y sanciones para las empresas

Las compañías implicadas recibieron notificaciones para que revisen y rectifiquen sus declaraciones aportando “cifras reales”, advirtió el organismo. En caso de que no lo hagan, se aplicará el pago del impuesto omitido, los respectivos intereses y un recargo adicional del 20% sobre el monto determinado.

En su pronunciamiento, el SRI llamó a los contribuyentes a actuar con transparencia y cumplir con sus obligaciones tributarias sin alterar los valores reales de sus ingresos. Con ello, busca evitar procesos sancionatorios y reforzar la cultura de legalidad en el país.

“El combate al fraude es una prioridad para el SRI”, subrayó el director general. Larco recalcó que el organismo mantiene un compromiso institucional para fortalecer el control tributario y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todas las empresas en Ecuador.

Con estas acciones, el Servicio de Rentas Internas pretende blindar la recaudación estatal. Además, busca reducir las prácticas de evasión y asegurar que los recursos lleguen al financiamiento de programas sociales, infraestructura y servicios públicos. El caso abre un nuevo capítulo en la lucha contra el fraude fiscal en Ecuador.