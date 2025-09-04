SRI anuncia notificaciones para contribuyentes morosos en el pago del impuesto vehicular

El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó que más de 11.000 contribuyentes mantienen deudas en el impuesto vehicular correspondiente a 36.000 automotores en Ecuador. El valor pendiente de esta obligación tributaria asciende a cerca de 8 millones de dólares, según informó el director del SRI, Damián Larco, este jueves.

El impuesto a la propiedad de vehículos motorizados debe pagarse cada año como parte del proceso de matriculación vehicular. El cálculo se realiza sobre la base del avalúo registrado en el SRI, información que cruza con la Agencia Nacional de Tránsito para verificar el cumplimiento.

Impuesto vehicular: deudas se concentran desde 2021

Los valores pendientes corresponden a obligaciones generadas en 2021 en adelante, lo que significa un incumplimiento repetido. Ante esta situación, el SRI anunció procesos de notificación directa a los deudores, con el fin de recuperar los montos adeudados.

La Ley Orgánica de Integridad Pública permite a los contribuyentes acogerse a la remisión de intereses y multas, considerada una oportunidad única para regularizar su situación tributaria sin recargos adicionales, explicó Larco durante su intervención.

Regularización de vehículos

El SRI señaló que quienes ya no sean propietarios de los vehículos registrados deben actualizar la información. En caso de transferencia, el trámite se realiza en los centros de atención del Servicio de Rentas Internas con los requisitos establecidos.

Si los vehículos resultaron robados, siniestrados, chatarrizados o bloqueados por la ANT, los contribuyentes deben acudir directamente a esa entidad para regularizar los datos. El objetivo es evitar cobros indebidos en el impuesto vehicular.

Consulta en línea y pagos obligatorios

Los valores pendientes del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados pueden consultarse en el portal oficial del SRI con el número de placa o chasis del automotor. El sistema detalla los montos adeudados.

El pago del impuesto vehicular constituye un requisito indispensable para acceder a la matriculación vehicular. Además, los conductores deben cancelar las tasas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el seguro SPPAT y la contribución a la Junta de Beneficencia.