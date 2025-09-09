Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

El presidente Daniel Noboa envió siete nuevas preguntas a la Corte Constitucional, este martes 9 de septiembre del 2025. Cuatro de estas preguntas están relacionadas con reformas constitucionales, mientras que las tres restantes se refieren a consulta popular, las cuales el Gobierno planea someter a votación ciudadana el próximo 30 de noviembre.

Tal como señaló el Ejecutivo, “las nuevas propuestas buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita, por lo exhorto a los organismos correspondientes que actúen a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano”.

Preguntas de reforma constitucional

-1: ¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución, conforme el anexo de la pregunta?

-2: ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

-3: ¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

-4: ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

Preguntas de consulta popular

-5: ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?

-6: ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?

-7: ¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?

Con este paquete de preguntas, el presidente Daniel Noboa busca consolidar reformas en justicia, lucha contra la corrupción, funcionamiento del CPCCS y regulación de casinos en Ecuador.