CONAIE convoca asamblea en Riobamba para definir respuesta a eliminación del subsidio al diésel

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó una asamblea extraordinaria para este jueves 18 de septiembre en Riobamba, provincia de Chimborazo. La finalidad es definir acciones colectivas frente a la eliminación del subsidio al diésel dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto 126.

La reunión, que se realizará en la Casa Indígena, contará con representantes de ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE. Esto es en respuesta a una medida que la organización calificó como un “paquetazo neoliberal”. Dicha medida encarece la vida y afecta a sectores como el transporte y la agricultura. El anuncio se da en un contexto de protestas y tensiones internas en el movimiento indígena.

El martes 16 de septiembre, la CONAIE exigió a través de redes sociales la derogatoria inmediata del decreto, argumentando que la eliminación del subsidio al diésel “golpea al transporte, al campo y a las familias trabajadoras, profundizando la pobreza y la crisis social”. La organización llamó a sus bases a fortalecer la unidad y organizar asambleas para preparar “el espíritu de lucha”.

