Asambleístas expulsados de Pachakutik apelarán sanción por votos con oficialismo en Asamblea Nacional

Seis asambleístas del movimiento indígena Pachakutik apelarán la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina de la organización, que el martes 16 de septiembre los expulsó por votar a favor de proyectos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional. La medida, adoptada en Quito durante una sesión del tribunal, responde a presuntas violaciones al régimen orgánico del movimiento, según fuentes internas.

Los asambleístas han recibido el respaldo de ADN

Los afectados argumentan irregularidades procesales y viola el debido proceso, con el objetivo de revertir la sanción ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta expulsión profundiza divisiones internas en Pachakutik, un actor clave en la política ecuatoriana desde su fundación en 1995 como alianza indígena y de izquierda. Los asambleístas separados son Carmen Tiupul, representante de Chimborazo; Cecilia Baltazar, de Tungurahua; Manuel Choro, de Cañar; Edmundo Cerda, de Napo; José Nango, de Pastaza; y José Nantipia, de Morona Santiago.

Todos pertenecen a la bancada de Pachakutik en la Asamblea Nacional y han respaldado iniciativas del Gobierno de ADN en sesiones legislativas recientes. La resolución del tribunal se basa en el artículo 12 del régimen orgánico de Pachakutik, que establece sanciones como amonestaciones verbales o escritas, o suspensiones de derechos de hasta 180 días para adherentes. Sin embargo, la notificación final invocó el artículo 16, lo que los expulsados consideran una infracción a la seguridad jurídica.

Una resolución “ilegal”

José Nango, asambleísta por Pastaza, declaró que la resolución es “ilegal” y carece de fundamento fáctico o jurídico. En una entrevista concedida este miércoles en Quito, Nango explicó que la investigación inició el 6 de junio de 2025, pero el proceso omitió garantías básicas. “Recibimos una notificación que incluye el artículo 16, violando el debido proceso”, afirmó. Además, criticó la prohibición de usar la huipala, símbolo de la resistencia indígena y la lucha por un Estado plurinacional e intercultural en Ecuador. “La huipala corresponde a la lucha y a la resistencia; con eso caminaremos siempre por nuestro movimiento indígena”, enfatizó Nango, subrayando que los legisladores responden a las bases territoriales y no a directivas partidarias.

Nango detalló que el informe del tribunal condiciona la permanencia en Pachakutik a votar alineados con la bancada de Revolución Ciudadana (RC), en más de veinte consejos ampliados. Sin embargo, aclaró que los asambleístas no han pactado con RC ni con ADN. “En cada proyecto de ley urgente, presentamos observaciones que fueron acogidas por el oficialismo, por eso procedimos a votar”, precisó.

Se acogerán a las resoluciones de asambleas de la Conaie

Representantes de la Amazonía, como él, negaron acuerdos con el Gobierno y atribuyeron sus posiciones a las bases anticorreístas en provincias como Pastaza, Morona Santiago y Napo. “La dirigencia de Pachakutik es correísta, pero obedecemos a las bases”, sostuvo. Añadió que acogerán resoluciones de asambleas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siempre que incluyan participación de bases y no solo dirigentes.

En el mismo contexto, Nango defendió el rol de los asambleístas como puente entre el Gobierno central y las comunidades indígenas. “Nuestra labor es conectar para un diálogo; el paro no nos lleva a nada bueno. Hay gente que paga créditos y necesita pan diario. Si paralizamos el país hoy, ¿qué comemos mañana?”, cuestionó, refiriéndose a tensiones históricas entre Pachakutik y el Ejecutivo, como los paros indígenas de 2019 y 2022 que paralizaron Ecuador por demandas territoriales y económicas.

Cecilia Baltazar, asambleísta por Tungurahua, reforzó las críticas al proceso