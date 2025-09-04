COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Ecuador
Política

La Conaie deja sin efecto la expulsión de seis asambleístas de Pachakutik

Los legisladores cuestionados por apoyar leyes del gobierno de Daniel Noboa quedan bajo proceso disciplinario en sus comunidades, sin perder su condición política.
El Consejo Político de la Conaie, presidido por Marlon Vargas, resolvió dejar sin efecto la expulsión de seis asambleístas de Pachakutik que apoyaron leyes del gobierno de Daniel Noboa. La organización decidió remitir la resolución a cada territorio indígena, donde se aplicará la justicia indígena en coordinación con las estructuras regionales.

La determinación modifica lo aprobado en el VIII Congreso de la Conaie, liderado en julio por Leonidas Iza, donde se votó mayoritariamente por expulsar a los legisladores. Los dirigentes consideraron que su apoyo a la bancada oficialista representó una traición a la postura política del movimiento indígena.

Cambio de postura dentro de Conaie

Los seis asambleístas señalados son Carmen Tiupul, Edmundo Cerda, José Nango, José Nantipia, Cecilia Baltazar y Segundo Choro. Todos fueron elegidos bajo la lista 18 de Pachakutik, pero en la Asamblea votaron junto con la bancada de Acción Democrática Nacional.

Ese respaldo permitió la aprobación de la Ley Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública, además de una reforma constitucional relacionada con la presencia militar extranjera en Ecuador. Estas leyes permanecen en revisión en la Corte Constitucional por denuncias de inconstitucionalidad.

Resoluciones y proceso disciplinario

El Consejo Político de la Conaie aprobó diez resoluciones. En la novena, estableció que los asambleístas deben ser sometidos a procesos de justicia indígena en sus territorios. El objetivo, según el organismo, es garantizar respeto al debido proceso y a los principios del movimiento.

Por su parte, José Nango aclaró que dentro del Tribunal de Ética de Pachakutik no existe la figura de expulsión. Según su reglamento interno, solo puede aplicarse la suspensión temporal hasta por 90 días a quienes enfrenten procesos disciplinarios.

Voces desde Pachakutik

El legislador de Pastaza criticó las decisiones tomadas en la anterior dirigencia de la Conaie, encabezada por Leonidas Iza. Aseguró que la expulsión carece de validez dentro de los estatutos del movimiento indígena.

Nango insistió en que la nueva dirigencia, liderada por Vargas, busca escuchar a los legisladores directamente en sus comunidades. Señaló que serán las bases territoriales las que determinen el tipo de sanción indígena, descartando definitivamente una expulsión.

