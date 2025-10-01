Así ayudará el Gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con donaciones millonarias.

El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional la sexta ley económica urgente enfocada en el fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El proyecto plantea incentivos tributarios y mecanismos de donaciones destinadas exclusivamente al sostenimiento de las fuerzas del orden como parte de la política fiscal y económica del Gobierno.

La propuesta busca reforzar actividades como la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado, priorizando la defensa del aparato productivo nacional. Además, promueve la estabilidad de las finanzas públicas mediante un sistema claro y transparente de rendición de cuentas.

Daniel Noboa: proyecto con objetivos estratégicos

Este es el sexto proyecto económico urgente que Daniel Noboa presenta al Legislativo. El texto contiene cuatro artículos, disposiciones generales, transitorias y una derogatoria. El documento plantea tres finalidades esenciales.

Primero, fortalecer las capacidades materiales y operativas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con recursos complementarios a la inversión pública. Segundo, generar un incentivo tributario para sumar contribuyentes a la seguridad nacional. Tercero, establecer un marco legal transparente para administrar y rendir cuentas de las donaciones.

Donaciones con beneficios tributarios

La iniciativa de Daniel Noboa abre la posibilidad de que las fuerzas del orden reciban donaciones de bienes muebles e inmuebles, equipos o suministros nuevos. Estas aportaciones podrán provenir de contribuyentes nacionales o de organismos, gobiernos y entidades internacionales que suscriban convenios de cooperación.

Los contribuyentes nacionales que realicen donaciones obtendrán una rebaja en su impuesto a la renta del período fiscal correspondiente. El beneficio se aplicará bajo condiciones, límites y procedimientos establecidos en la Ley y su reglamento.

Rebajas tributarias para quienes donen

El proyecto plantea rebajas tributarias de hasta el 30% del impuesto a la renta causado, según el valor de la donación. El mecanismo regirá sin derecho a devolución. El beneficio tributario entrará en vigencia desde el ejercicio fiscal 2025, tras la publicación oficial de la Ley.

Los equipos y suministros deberán estar nuevos y en óptimas condiciones. Quedarán excluidos los productos perecibles. El catálogo oficial de las fuerzas del orden definirá qué bienes pueden ingresar bajo este esquema de fortalecimiento institucional.