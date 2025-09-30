Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre.

El Gobierno de Daniel Noboa amplía el Bono de Desarrollo Humano desde el 1 de octubre de 2025, incluyendo a 55.000 nuevas familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Estas familias tendrán asegurado un ingreso mensual, lo que refuerza el compromiso social del Estado hacia la reducción de la pobreza.

El 58% de los nuevos beneficiarios del bono se concentran en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Esta distribución refleja un enfoque estratégico para atender las zonas con mayor necesidad y vulnerabilidad social.

Inversión y redistribución de fondos

La ampliación del Bono de Desarrollo Humano implicará una inversión de $12,5 millones entre octubre y diciembre de 2025. Para el año 2026, el Gobierno destinará un total de $49,9 millones para garantizar la sostenibilidad de esta medida social fundamental.

El financiamiento proviene de la redistribución de $1.100 millones, que antes se usaban para subsidiar el diésel. Estos recursos ahora se orientan hacia programas sociales, productivos y de protección económica, fortaleciendo así las políticas sociales del país.

Otras medidas sociales y económicas del Gobierno

Además, se ejecuta la devolución del IVA a 115.000 adultos mayores, con una inversión de $130 millones, una medida que ya aplica desde el 13 de septiembre de 2025 para mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El Gobierno de Daniel Noboa también garantiza compensaciones al transporte público urbano, intra e interprovincial, por $220 millones. Su objetivo consiste en evitar incrementos en el costo del pasaje, aliviando así la economía familiar.

Se entregan bonos productivos que varían entre $1.000 y $100.000 para fortalecer el sector agrícola, impulsando la productividad y sostenibilidad económica de las familias rurales.

Acceso al Bono de Desarrollo Humano

Para acceder al Bono de Desarrollo Humano, el Gobierno establece requisitos claros: no estar afiliado al IESS, salvo excepciones; priorizar a la mujer jefa de hogar o su pareja; representar una familia en situación de pobreza o extrema pobreza; y certificar dicha situación en el Registro Social.