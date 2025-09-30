COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

La ampliación del Bono de Desarrollo Humano implicará una inversión de $12,5 millones entre octubre y diciembre de 2025. Para el año 2026, el Gobierno destinará un total de $49,9 millones para garantizar la sostenibilidad de esta medida social fundamental.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre.
El 58% de los nuevos beneficiarios del bono se concentran en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Foto: Presidencia de la República del Ecuador.
Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre.
El 58% de los nuevos beneficiarios del bono se concentran en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Foto: Presidencia de la República del Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Gobierno de Daniel Noboa amplía el Bono de Desarrollo Humano desde el 1 de octubre de 2025, incluyendo a 55.000 nuevas familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Estas familias tendrán asegurado un ingreso mensual, lo que refuerza el compromiso social del Estado hacia la reducción de la pobreza.

El 58% de los nuevos beneficiarios del bono se concentran en las provincias de GuayasPichinchaManabí y Esmeraldas. Esta distribución refleja un enfoque estratégico para atender las zonas con mayor necesidad y vulnerabilidad social.

Inversión y redistribución de fondos

La ampliación del Bono de Desarrollo Humano implicará una inversión de $12,5 millones entre octubre y diciembre de 2025. Para el año 2026, el Gobierno destinará un total de $49,9 millones para garantizar la sostenibilidad de esta medida social fundamental.

El financiamiento proviene de la redistribución de $1.100 millones, que antes se usaban para subsidiar el diésel. Estos recursos ahora se orientan hacia programas sociales, productivos y de protección económica, fortaleciendo así las políticas sociales del país.

Otras medidas sociales y económicas del Gobierno

Además, se ejecuta la devolución del IVA a 115.000 adultos mayores, con una inversión de $130 millones, una medida que ya aplica desde el 13 de septiembre de 2025 para mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El Gobierno de Daniel Noboa también garantiza compensaciones al transporte público urbano, intra e interprovincial, por $220 millones. Su objetivo consiste en evitar incrementos en el costo del pasaje, aliviando así la economía familiar.

Se entregan bonos productivos que varían entre $1.000 y $100.000 para fortalecer el sector agrícola, impulsando la productividad y sostenibilidad económica de las familias rurales.

Acceso al Bono de Desarrollo Humano

Para acceder al Bono de Desarrollo Humano, el Gobierno establece requisitos claros: no estar afiliado al IESS, salvo excepciones; priorizar a la mujer jefa de hogar o su pareja; representar una familia en situación de pobreza o extrema pobreza; y certificar dicha situación en el Registro Social.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

El Centro Forense de Portoviejo inicia operaciones el 6 de octubre tras inauguración oficial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

El Centro Forense de Portoviejo inicia operaciones el 6 de octubre tras inauguración oficial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

El Centro Forense de Portoviejo inicia operaciones el 6 de octubre tras inauguración oficial

Estados Unidos al borde de un nuevo cierre administrativo por falta de acuerdo presupuestario

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO