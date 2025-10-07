¡Alerta en Riobamba! Arcsa cierra barbería por usar productos peligrosos en sus clientes

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró una barbería en Riobamba, provincia de Chimborazo, el pasado fin de semana, después de detectar el uso de minoxidil sin registro sanitario y más de 100 cosméticos caducados en su interior. La medida se ejecutó para proteger la salud de los clientes, según informó la entidad en un comunicado oficial.

Operativo de control sanitario

El operativo fue desarrollado por técnicos de la Coordinación Zonal 3 de Arcsa, quienes realizaron una inspección integral en el establecimiento. Durante la visita, verificaron que varios de los productos utilizados para tratamientos capilares carecían de la notificación sanitaria ecuatoriana (NSO), requisito obligatorio para su uso o comercialización en el país.

Los inspectores también hallaron envases con fechas de vencimiento expiradas, lo que implicaba un riesgo directo de irritación o reacciones adversas en los usuarios. Ante estas evidencias, Arcsa procedió a inmovilizar los cosméticos y posteriormente destruirlos, en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

Según la institución, el uso de productos sin registro sanitario impide garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los tratamientos aplicados a los consumidores.

Fundamento legal y medidas adoptadas

Arcsa recordó que, conforme a la Ley Orgánica de Salud (artículos 137 y 143) y el Código Orgánico de la Salud (artículos 199 y 206), ningún establecimiento puede fabricar, almacenar, distribuir o aplicar cosméticos sin la debida autorización sanitaria. Estas normas buscan prevenir afectaciones a la salud pública derivadas del uso de productos contaminados, alterados o falsificados.

Además, el incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones administrativas y penales, dependiendo de la gravedad del caso y de los daños ocasionados a terceros. La barbería permanecerá cerrada mientras se realiza el procedimiento legal correspondiente y se determina la posible responsabilidad de los propietarios.

Recomendaciones a consumidores y negocios

La entidad sanitaria exhortó a los prestadores de servicios estéticos y barberías a cumplir con la normativa vigente, mantener actualizados los registros de sus productos y adquirir únicamente insumos que cuenten con notificación sanitaria ecuatoriana (NSO).

Asimismo, pidió a los usuarios revisar las etiquetas de los productos aplicados durante los servicios, para comprobar que cuenten con la autorización de Arcsa, el número de lote visible y la fecha de caducidad legible. Estas medidas simples pueden evitar riesgos dermatológicos o reacciones alérgicas derivadas del uso de productos vencidos o adulterados.

Finalmente, Arcsa reiteró su compromiso de fortalecer los operativos de control en peluquerías, barberías, centros de estética y comercios de cosméticos, con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos.