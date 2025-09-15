Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años en su hogar de Manchester

Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo en las categorías de peso superligero y welter, falleció el domingo 14 de septiembre a los 46 años. Su cuerpo lo descubrieron en su domicilio en Hyde, Greater Manchester, agentes de la policía local, que confirmó que la muerte no se considera sospechosa. La Greater Manchester Police informó que agentes acudieron al lugar en Bowlacre Road, Hyde, tras una llamada de un vecino.

El cuerpo del deportista, conocido como “The Hitman”, fue hallado en su residencia, y no se han reportado circunstancias sospechosas en torno al deceso. Las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte, y se espera un informe forense para determinar más detalles. Hatton, nacido en Stockport en 1978, se retiró del boxeo profesional en 2012 tras una carrera destacada que incluyó 45 victorias y cinco derrotas.

Ricky Hatton tuvo un despunte en la fama mundial

Ricky Hatton ganó títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en dos divisiones de peso. Entre sus combates más memorables figuran la victoria sobre Kostya Tszyu en 2005. Aquella pelea lo catapultó a la fama internacional, y las derrotas ante Floyd Mayweather en 2007 y Manny Pacquiao en 2009, marcaron hitos en el boxeo británico.

En los últimos años, Hatton se había abierto sobre sus luchas con la salud mental y la adicción, convirtiéndose en un defensor de la conciencia en estos temas. En 2023, inauguró una unidad de salud mental en Manchester. Desde allí compartió su experiencia para apoyar a otros afectados. Recientemente, anunció su regreso al ring para diciembre de 2025 en Dubai, contra el joven boxeador Eisa Al Dah, en un intento por revivir su carrera a los 46 años.

Manny Pacquiao, lo venció a Hatton en el 2009

Horas antes de su muerte, compartió un video en redes sociales entrenando en su gimnasio casero, mostrando preparación para el combate. La familia de Hatton emitió un comunicado expresando un “profundamente conmovidos por el desbordante amor y apoyo” recibido. “Ricky era un padre, hermano y tío devoto, y su legado perdurará en los corazones de muchos”, indicaron.

Tributos han llegado de todo el mundo del boxeo. Tyson Fury, excampeón pesado, escribió en X: “Solo habrá uno como Ricky Hatton”. Amir Khan, rival y compatriota, lo recordó como un ícono que “siempre tendrá un lugar en el ring de nuestros recuerdos”. Manny Pacquiao, quien lo venció en 2009, expresó: “Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Ricky Hatton”. Chris Eubank, otra leyenda británica, envió un mensaje emocional a la familia, destacando su bravura.

Era ícono conocido por su estilo agresivo

Manchester City, club del que Hatton era un ferviente seguidor de toda la vida, dedicó un minuto de apreciación durante su partido contra Manchester United este domingo. El alcalde Andy Burnham señaló que la ciudad “trabajará para honrar” su memoria, reconociendo su impacto en Greater Manchester.

El mundo del boxeo y los fanáticos en el Reino Unido lamentan la pérdida de un ícono conocido por su estilo agresivo y su humildad fuera del ring. Hatton no solo fue un campeón, sino un embajador del deporte que inspiró a generaciones. Las autoridades continúan las investigaciones rutinarias, y se espera que el funeral se anuncie en los próximos días, una vez completada la autopsia.