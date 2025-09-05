Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Floyd Mayweather y Mike Tyson, dos leyendas del boxeo, protagonizarán una pelea de exhibición en el segundo trimestre de 2026. Así lo dio a conocer el portal estadounidense TMZ. Este enfrentamiento, organizado por CSI Sports/Fight Sports, promete ser uno de los eventos deportivos más destacados del próximo año. Desde su anuncio ya atrae la atención de los aficionados al boxeo en todo el mundo.

Las declaraciones de ambos púgiles anticipan un espectáculo histórico.“Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería”, afirmó Tyson, de 59 años, según TMZ. “El boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es de lo más impredecible. Todavía no puedo creer que Floyd quiera hacer esto, va a ser perjudicial para su salud, pero está firmado y va a suceder”, añadió el ex campeón de peso pesado.

Floyd Mayweather y Mike Tyson ya hablaron sobre la pelea

Por su parte, Mayweather, de 48 años y con un récord invicto de 50-0, expresó: “Llevo 30 años haciendo esto y ningún boxeador ha podido empañar mi legado. Ya saben que si hago algo, será algo grande y legendario. Soy el mejor en el boxeo. Esta exhibición les dará a los aficionados lo que esperan”. El combate se enmarca en la creciente popularidad de las peleas de exhibición, que han revitalizado el interés por el boxeo.

Tyson, conocido por su ferocidad en el ring, volvió a pelear en noviembre de 2024 contra el youtuber Jake Paul, demostrando que aún conserva su capacidad para atraer audiencias. Mayweather, retirado oficialmente desde 2017 tras vencer a Conor McGregor, ha participado en varias exhibiciones, manteniendo su estatus como una de las figuras más influyentes del deporte.

Precisión de Mayweather frente al poder explosivo de Tyson.

Aunque no se han revelado detalles sobre las reglas del combate o el formato, tampoco la fecha y el lugar, el anuncio ha generado gran expectación debido al contraste. El que más destaca son los estilos de ambos boxeadores: la precisión técnica de Mayweather frente al poder explosivo de Tyson.

CSI Sports/Fight Sports, organizador del evento, aún no ha emitido un comunicado oficial confirmando los detalles logísticos. Sin embargo, se espera que el anuncio formal incluya la sede y la fecha exacta en los próximos meses. Este enfrentamiento no sólo reúne a dos íconos del boxeo, sino que también refuerza la tendencia de eventos deportivos que combinan nostalgia con espectáculo. Este ha capturado la atención de nuevas audiencias.