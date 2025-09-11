¿Qué sigue para Carlos Alcaraz tras dominar el US Open? Descubre el resto del Calendario ATP 2025

Tras su triunfo en el US Open 2025, Carlos Alcaraz no participará en la Copa Davis en Marbella (13-14 de septiembre), priorizando descanso antes de la gira asiática.

Su próximo torneo será el ATP 500 de Tokio, que se disputa del 24 al 30 de septiembre en Japón. Este evento, jugado en pista dura, reúne a jugadores de élite y reparte puntos clave para el ranking ATP.

Alcaraz optó por Tokio en lugar del ATP 500 de Pekín, que se celebra en las mismas fechas, una decisión estratégica para gestionar su calendario.

Posteriormente, Alcaraz competirá en el Masters 1000 de Shanghái del 6 al 12 de octubre, un torneo crucial en pista dura donde buscará mejorar su actuación de 2024, cuando llegó a cuartos de final.

Este evento es parte de la gira asiática, que incluye torneos en Chengdú, Hangzhou, y Pekín, aunque Alcaraz no participará en estos últimos.

La gira asiática culminará con la Six Kings Slam, una exhibición en Arabia Saudita del 16 al 18 de octubre, que no otorga puntos ATP pero ofrece premios económicos significativos.

Europa Cierra la Temporada

La temporada 2025 finalizará con la gira europea en pista cubierta. Alcaraz está confirmado para el Masters 1000 de París , programado del 27 de octubre al 2 de noviembre .

En 2024, cayó en octavos de final en este torneo, por lo que buscará sumar más puntos para consolidar su posición en el ranking.

Este evento es una antesala clave para las ATP Finals en Turín , del 9 al 16 de noviembre , donde los ocho mejores jugadores del año competirán por el título.

Alcaraz, ya clasificado, intentará superar su actuación de 2024, cuando no avanzó más allá de la fase de grupos. La Copa Davis en Bolonia, programada para finales de noviembre, podría cerrar el calendario de Alcaraz, aunque su participación no está confirmada.

Este evento por equipos es opcional y no otorga puntos ATP, pero representa una oportunidad para que España, liderada por Alcaraz, busque el título.

Contexto de la Temporada 2025 La temporada 2025 del ATP Tour incluye 64 torneos en 31 países , con 4 Grand Slams , 9 Masters 1000 , 16 ATP 500 , y 30 ATP 250 , además de eventos por equipos como la United Cup , Copa Davis , y Laver Cup . Tras el US Open, el calendario se centra en la gira asiática y la temporada de pista cubierta en Europa, diseñadas para definir el ranking final y los clasificados a las ATP Finals.

Striking that champion pose 📸 pic.twitter.com/4zitFdwjWX — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2025

Cambios relevantes este año incluyen la elevación de Dallas, Doha, y Múnich a categoría ATP 500, y la extensión de los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati a 12 días, lo que aumenta la exigencia para los jugadores. Alcaraz, con 11.540 puntos tras el US Open, lidera el ranking ATP, seguido por Jannik Sinner con 10.780 puntos. La diferencia de 760 puntos mantiene la lucha por el número 1 abierta hasta las ATP Finals. Alcaraz defiende 500 puntos de Tokio, 200 de Shanghái , 100 de París , y 200 de las Finals , lo que hace que su desempeño en estos torneos sea decisivo.

Calendario WTA: Paralelismo con el Circuito Masculino En el circuito femenino, la WTA también entra en su recta final tras el US Open, donde Aryna Sabalenka se coronó campeona. La gira asiática incluye torneos como el WTA 1000 de Pekín (30 de septiembre al 6 de octubre) y el WTA 1000 de Wuhan (7 al 13 de octubre). La temporada culminará con las WTA Finals en Riyadh del 2 al 9 de noviembre , donde las ocho mejores jugadoras competirán. El calendario WTA, al igual que el ATP, combina torneos en pista dura y cubierta, con énfasis en Asia y Europa

Cierre del 2025