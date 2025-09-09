Tras ganar el US Open 2025, Carlos Alcaraz promete ofrecer un tenis aún más superior

Carlos Alcaraz, tenista español de 22 años, se coronó campeón del US Open 2025 y lanzó un mensaje contundente a sus rivales. “No he llegado a mi mejor versión, puedo llegar a un nivel más alto. Tengo mejor tenis que mostrar”. La declaración, realizada durante una entrevista en El Partidazo de la cadena COPE, refleja la ambición del murciano. Esto tras conquistar su cuarto título de Grand Slam.

Aquello lo consolida como una de las figuras dominantes del tenis mundial. Alcaraz, número tres del ranking ATP, derrotó al italiano Jannik Sinner en la final del torneo celebrado en Flushing Meadows, Nueva York. Su victoria en el US Open 2025, uno de los cuatro torneos más prestigiosos del tenis, refuerza su meteórico ascenso desde que debutó profesionalmente en 2018.

Carlos Alcaraz realizó un ‘fiestón’ en New York

Con este triunfo, el español suma su segundo título en Nueva York, tras el obtenido en 2022, y eleva su palmarés a cuatro Grand Slams, incluyendo Roland Garros y Wimbledon. Tras su victoria, Alcaraz celebró en una discoteca de Nueva York junto al reconocido artista colombiano J Balvin. Se trató de una fiesta amenizada por el tema Potra salvaje. El evento, que atrajo la atención de medios y aficionados, mostró el lado festivo del tenista.

Alcaraz no dudó en compartir su alegría con seguidores y figuras del entretenimiento. Esta celebración se suma a la tradición de los campeones del US Open, que suelen festejar en la vibrante escena nocturna de la ciudad. El tenista de El Palmar, Murcia, ha destacado por su capacidad para combinar juventud y madurez en la cancha. Con un estilo de juego agresivo y versátil, Alcaraz se ha convertido en un referente para la nueva generación del tenis.

Se alista para la recta final de la temporada

Su mensaje en COPE resuena como una advertencia para sus rivales, quienes enfrentan a un jugador que, a pesar de sus logros, asegura tener margen de mejora. El US Open 2025, disputado entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre, marcó el cierre de la temporada de Grand Slams. Alcaraz, quien ha ganado el 80% de sus partidos este año, ahora se prepara para la recta final de la temporada.