Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del US Open 2025

El italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz disputarán la final del US Open 2025 este domingo 7 de septiembre, a las 15h00 en el Estadio Arthur Ashe, buscando no solo el título del último Grand Slam del año, sino también el liderato del ranking ATP.

Este duelo, que marca la tercera final consecutiva de Grand Slam entre ambos, decidirá el campeón del torneo y el nuevo líder del ranking ATP. Sinner, actual defensor del título, se clasificó tras vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, mientras que Alcaraz avanzó al superar al serbio Novak Djokovic con parciales de 6-4, 7-6(4), 6-2.

La rivalidad entre Sinner y Alcaraz, conocida como “Sincaraz”, ha dominado el circuito masculino en 2025. Ambos han compartido cartel en 17 torneos desde el inicio de la temporada 2024, llevándose el título en 16 de ellos. El único evento donde ninguno triunfó fue el Masters 1000 de Madrid 2024, cuando Sinner se retiró en cuartos de final y Alcaraz cayó ante Andrey Rublev en la misma ronda.

Si Alcaraz gana, recuperará el número 1 del ranking ATP con 11.540 puntos, superando a Sinner, quien quedaría con 10.780 puntos. Si Sinner defiende su título, mantendrá el liderato con 11.480 puntos, dejando a Alcaraz con 10.840 puntos, a solo 640 puntos de la cima.

Un historial de alta competencia

Sinner y Alcaraz se han enfrentado 14 veces en el circuito ATP desde 2021, con el español liderando el historial 9-5. Su rivalidad incluye dos finales de Grand Slam previas en 2025: Alcaraz ganó en Roland Garros (salvando tres puntos de campeonato), mientras que Sinner se impuso en Wimbledon. Su primer encuentro en una final fue en el ATP 250 de Umag 2022, donde Sinner venció por 6-7(5), 6-1, 6-1. Alcaraz se desquitó en el ATP 500 de Pekín 2024, el Masters 1000 de Roma 2025 y el Masters 1000 de Cincinnati 2025, donde Sinner se retiró por lesión en el primer set.

En el US Open 2022, Alcaraz derrotó a Sinner en un épico cuartos de final que duró 5 horas y 15 minutos, marcando el inicio de su rivalidad. Ese partido, que terminó a las 2h50 de la madrugada, es considerado uno de los más emocionantes de su historial. Alcaraz ganó el torneo y se convirtió en el número 1 más joven de la historia.

Sinner, de 24 años, llega a esta final tras alcanzar las cinco finales consecutivas de Grand Slam, un logro que lo coloca junto a leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Alcaraz, de 22 años, busca su segundo título de US Open tras su victoria en 2022.

Rendimiento impecable en Nueva York

Sinner ha perdido solo dos sets en el torneo, ante Denis Shapovalov en tercera ronda y Auger-Aliassime en semifinales. Su porcentaje de primer servicio fue del 53% contra el canadiense, pero salvó 9 de 10 puntos de quiebre, demostrando solidez bajo presión. Alcaraz, por su parte, no ha cedido un solo set, destacando su victoria sobre Djokovic, donde ganó 42 de 50 puntos con su primer servicio.

Un duelo con implicaciones históricas

La final del US Open 2025 será la primera vez en la Era Abierta que dos jugadores se enfrentan en tres finales de Grand Slam en un mismo año. Este encuentro también garantiza que, por octavo Grand Slam consecutivo, el título masculino quedará en manos de Sinner o Alcaraz. Sinner busca ser el primer hombre en defender el título del US Open desde Federer (2004-2008), mientras que Alcaraz aspira a su sexto título de Grand Slam.

Ambos jugadores han expresado respeto mutuo. “Nuestra rivalidad empezó aquí en 2022. Nos conocemos bien y siempre es un reto enfrentarlo”, dijo Sinner tras su semifinal. Alcaraz, por su parte, destacó la consistencia de Sinner: “Su capacidad para mantenerse mentalmente punto a punto es increíble”.

Expectativas para la final

El duelo se disputará en el Estadio Arthur Ashe y será transmitido en vivo por ESPN y Star Sports en diversos países. Las apuestas dan una ligera ventaja a Sinner (55% de probabilidad de victoria según simulaciones de Stats Insider), pero el historial reciente favorece a Alcaraz en superficies duras, donde ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos.