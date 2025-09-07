Alcaraz vence a Sinner, es campeón del US Open y líder en ranking ATP

Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 el 7 de septiembre de 2025 en el Estadio Arthur Ashe, Nueva York, ganando el US Open y recuperando el No. 1 del ranking PIF ATP por su victoria en la final.

Con este triunfo, Alcaraz aseguró su regreso al No. 1 del ranking PIF ATP, posición que no ocupaba desde el 10 de septiembre de 2023. La victoria marcó su sexta corona de Grand Slam y su segundo título en el US Open, tras el obtenido en 2022 frente a Casper Ruud. El partido, jugado bajo techo debido a la lluvia, comenzó con casi una hora de retraso por medidas de seguridad adicionales derivadas de la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Alcaraz dominó el primer set con un contundente 6-2, aprovechando su agresividad y precisión. Sinner, de 24 años, reaccionó en el segundo set, ganándolo 3-6 con un juego más sólido, similar a su actuación en la final de Wimbledon 2025, donde había derrotado al español. Sin embargo, Alcaraz retomó el control en el tercer set (6-1) y cerró el partido en el cuarto (6-4) tras tres horas y 12 minutos de juego. Este resultado permitió al murciano desbancar a Sinner, quien ocupaba el No. 1 desde el 10 de junio de 2024, tras 65 semanas consecutivas en la cima.

Un regreso histórico al No. 1

El ascenso de Alcaraz al No. 1 marca su quinta etapa en la cima del ranking ATP, acumulando 37 semanas como líder mundial. En 2022, con solo 19 años y cuatro meses, se convirtió en el No. 1 más joven de la historia tras ganar el US Open. Ahora, con 61 victorias y siete títulos en 2025, según el Índice de Victorias/Derrotas Infosys de la ATP, Alcaraz lidera el circuito y está bien posicionado para cerrar el año como el ATP Year-End No. 1, un logro que ya alcanzó en 2022 como el primer adolescente en hacerlo.

Sinner, por su parte, no pudo revalidar su título del US Open, algo que no ocurre desde los cinco títulos consecutivos de Roger Federer entre 2004 y 2008. El italiano, con cuatro títulos de Grand Slam, vio interrumpida su racha de 27 victorias consecutivas en Grand Slams de pista rápida. A pesar de la derrota, Sinner mostró momentos de gran nivel, especialmente en el segundo set, pero no logró contrarrestar la intensidad de Alcaraz en los momentos clave.

Contexto y antecedentes

Alcaraz llegó a la final tras superar a Jack Draper en semifinales y a Alexander Zverev en cuartos, mientras que Sinner venció a Daniil Medvedev y Taylor Fritz. Este enfrentamiento fue la tercera final de Grand Slam consecutiva entre ambos, tras Roland Garros y Wimbledon en 2025, donde se repartieron victorias. Alcaraz ahora lidera el cara a cara con 6 victorias frente a 4 de Sinner. El español suma seis Grand Slams (dos US Open, dos Roland Garros, dos Wimbledon), consolidándose como uno de los líderes de la nueva generación del tenis.

El retraso en el inicio del partido, debido a los controles de seguridad por la presencia de Donald Trump, no afectó el rendimiento de Alcaraz, quien mantuvo la concentración bajo la presión de un estadio lleno. El encuentro, arbitrado por Clare Wood (Reino Unido), tuvo una asistencia de 23,202 espectadores, según datos oficiales de la USTA.

Mirando al futuro

Con este título, Alcaraz refuerza su candidatura para dominar el circuito ATP en los próximos años. Su próximo objetivo será el ATP Finals en Turín, donde buscará cerrar la temporada como No. 1. Mientras tanto, Sinner, quien regresará al No. 2 del ranking, intentará recuperar el liderato en la gira asiática, comenzando con el China Open en Beijing. España celebra el regreso de Alcaraz al trono mundial, un hito que lo consolida como uno de los mejores tenistas de la actualidad.