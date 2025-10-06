Pedro Vite celebra su primer gol en México antes de unirse a la Selección de Ecuador

Pedro Vite atraviesa un gran momento individual aunque en lo colectivo no mucho. El volante ofensivo ecuatoriano celebró su primer gol en la Liga MX con Pumas de la UNAM, justo antes de integrarse a la Selección de Ecuador para los amistosos de la fecha FIFA.

El tanto llegó este domingo 5 de octubre, en la derrota 2-1 ante Chivas por la jornada 12 del Torneo Apertura. Aunque su equipo no pudo sumar, el exjugador de Independiente del Valle vivió una jornada positiva al estrenarse como goleador en el fútbol mexicano.

A los 47 minutos, Vite apareció por el centro del área tras una jugada confusa. El balón rebotó en dos defensores y le quedó servido para empujarla al fondo de la red. Mientras pedía una posible mano, el mediocampista se lanzó al suelo y marcó su primer tanto con los universitarios.

Vite llega anotando a La Tri

Desde su llegada a Pumas en julio de 2025, el futbolista de 22 años ha disputado 13 partidos. Con este gol, empieza a consolidarse como una pieza importante en el esquema ofensivo del club.

Su debut goleador llega en un momento clave, ya que ahora se unirá a la concentración de la selección de Ecuador en Estados Unidos. El equipo de Sebastián Beccacece enfrentará a los locales este viernes 10 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador) en el Q2 Stadium de Austin.

Pocos días después, el combinado nacional viajará a Guadalajara para medirse ante México. Ese encuentro está programado para el lunes 14 de octubre a las 21:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Akron.

Ambos amistosos de Ecuador servirán como preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde el combinado patrio busca afianzar su estilo y encontrar nuevas variantes ofensivas. Pedro Vite, que llega dulce y motivado, podría tener minutos en ambos compromisos y seguir sumando experiencia con la camiseta tricolor.