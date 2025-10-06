La selección de Ecuador se reúne en Texas para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos y México

La Selección de Ecuador empieza a tomar forma en Estados Unidos. Sebastián Beccacece, director técnico de La Tri, ya espera a los 28 convocados que participarán en los dos amistosos de esta Fecha FIFA, frente a Estados Unidos y México. Ambos compromisos serán parte del inicio del proceso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Los primeros jugadores arribaron a Texas este domingo, sede de la concentración tricolor. Leonardo Campana fue el primero en reportarse. El delantero del New England Revolution, por su cercanía geográfica, encabezó la lista de llegadas al campamento.

Poco después, Bryan Ramírez, Gonzalo Valle y Cristhian Loor se sumaron al grupo, completando las primeras incorporaciones del plantel. Estos futbolistas trabajarán junto al cuerpo técnico de Ecuador a la espera del resto de convocados, que se unirán conforme finalicen sus compromisos con los clubes.

Llegó el goleador de Ecuador

Antes de cerrar el fin de semana, Enner Valencia también llegó a territorio estadounidense. El capitán de La Tri afrontará lo que podrían ser sus últimos amistosos internacionales con el combinado nacional, antes del inicio de las Eliminatorias rumbo a 2026.

Beccacece busca consolidar su idea de juego y aprovechar estos partidos para observar a nuevos elementos. La concentración en Texas será clave para fortalecer el grupo y definir los roles dentro del plantel.

Los amistosos de La Tri

El primer amistoso se disputará el viernes 10 de octubre, cuando Ecuador enfrente a Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin a las 19:30 (hora de Ecuador). Cuatro días después, el 14 de octubre, La Tri se medirá ante México en el Estadio Akron de Guadalajara, desde las 21:30.

Ambos encuentros servirán para evaluar el rendimiento colectivo y probar variantes en todas las líneas. El cuerpo técnico de Sebastián Beccacece espera contar con todo el plantel en las próximas horas, mientras la ilusión de los hinchas ecuatorianos empieza a renovarse con este nuevo proceso.