COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
La Tricolor

La selección de Ecuador se reúne en Texas para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos y México

La Selección de Ecuador ya se concentra en Texas, donde Sebastián Beccacece reúne a los primeros convocados para los amistosos ante Estados Unidos y México, pensando en el Mundial 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
La selección de Ecuador se reúne en Texas para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos y México
Ecuador buscará ganar estos compromisos para poder subir en el ranking FIFA de cara al sorteo.
La selección de Ecuador se reúne en Texas para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos y México
Ecuador buscará ganar estos compromisos para poder subir en el ranking FIFA de cara al sorteo.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

La Selección de Ecuador empieza a tomar forma en Estados Unidos. Sebastián Beccacece, director técnico de La Tri, ya espera a los 28 convocados que participarán en los dos amistosos de esta Fecha FIFA, frente a Estados Unidos y México. Ambos compromisos serán parte del inicio del proceso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Los primeros jugadores arribaron a Texas este domingo, sede de la concentración tricolor. Leonardo Campana fue el primero en reportarse. El delantero del New England Revolution, por su cercanía geográfica, encabezó la lista de llegadas al campamento.

Poco después, Bryan Ramírez, Gonzalo Valle y Cristhian Loor se sumaron al grupo, completando las primeras incorporaciones del plantel. Estos futbolistas trabajarán junto al cuerpo técnico de Ecuador a la espera del resto de convocados, que se unirán conforme finalicen sus compromisos con los clubes.

Llegó el goleador de Ecuador

Antes de cerrar el fin de semana, Enner Valencia también llegó a territorio estadounidense. El capitán de La Tri afrontará lo que podrían ser sus últimos amistosos internacionales con el combinado nacional, antes del inicio de las Eliminatorias rumbo a 2026.

Beccacece busca consolidar su idea de juego y aprovechar estos partidos para observar a nuevos elementos. La concentración en Texas será clave para fortalecer el grupo y definir los roles dentro del plantel.

Los amistosos de La Tri

El primer amistoso se disputará el viernes 10 de octubre, cuando Ecuador enfrente a Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin a las 19:30 (hora de Ecuador). Cuatro días después, el 14 de octubre, La Tri se medirá ante México en el Estadio Akron de Guadalajara, desde las 21:30.

Ambos encuentros servirán para evaluar el rendimiento colectivo y probar variantes en todas las líneas. El cuerpo técnico de Sebastián Beccacece espera contar con todo el plantel en las próximas horas, mientras la ilusión de los hinchas ecuatorianos empieza a renovarse con este nuevo proceso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La selección de Ecuador se reúne en Texas para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos y México

Manabí: Confirman que cuerpos hallados ensacados en la vía Rocafuerte–Charapotó si eran de pareja desaparecida

“Ningún ciudadano puede permanecer si es una amenaza”, Carolina Jaramillo sobre deportación de periodista en Quito

Ecuador renueva estado de excepción en cuatro provincias por aumento de violencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La selección de Ecuador se reúne en Texas para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos y México

Manabí: Confirman que cuerpos hallados ensacados en la vía Rocafuerte–Charapotó si eran de pareja desaparecida

“Ningún ciudadano puede permanecer si es una amenaza”, Carolina Jaramillo sobre deportación de periodista en Quito

Ecuador renueva estado de excepción en cuatro provincias por aumento de violencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manabí: Confirman que cuerpos hallados ensacados en la vía Rocafuerte–Charapotó si eran de pareja desaparecida

“Ningún ciudadano puede permanecer si es una amenaza”, Carolina Jaramillo sobre deportación de periodista en Quito

Ecuador renueva estado de excepción en cuatro provincias por aumento de violencia

Manabí: Policía fue asesinado en plaza cívica de Montecristi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO