Moisés Caicedo es duda en Chelsea para medir a Benfica por Champions League; Joel Ordóñez jugará con el Brujas ante Atalanta

El Chelsea del ecuatoriano Moisés Caicedo llega con más dudas que certezas a su estreno en casa por la Champions League. El rival será Benfica, en un partido que marcará el regreso de los Blues a Stamford Bridge en el máximo torneo europeo tras dos años y medio de ausencia.

La principal incógnita es la presencia de Caicedo. El mediocampista ecuatoriano, uno de los fichajes más costosos en la historia del club, terminó con molestias físicas tras la derrota 3-1 contra Brighton en la Premier League.

“Desafortunadamente tenemos muchos jugadores lesionados. Esta tarde evaluaremos a Caicedo, João Pedro y Andrey Santos. Todos tienen pequeños problemas y veremos si están disponibles”, declaró Enzo Maresca en rueda de prensa.

La ausencia de Caicedo, ¿pesa?

El entrenador italiano destacó que pese a las bajas confía en la amplitud del plantel. “Seguro que en este momento tenemos lesiones, pero contamos con un grupo capaz de suplirlas”, añadió.

Caicedo ha jugado todos los partidos de Premier League y también estuvo en la caída 3-1 contra Bayern Múnich en el estreno europeo. Solo se perdió un duelo: la Copa de la Liga ante Lincoln City. Antes de la fecha FIFA pasada, Maresca ya había revelado que el ecuatoriano arrastraba molestias de la temporada anterior. Por esa razón, el mediocampista no jugó ante Paraguay, aunque sí lo hizo contra Argentina, donde fue expulsado en la segunda parte.

Romeo Lavia, quien reapareció ante Brighton, podría reemplazar a Caicedo en caso de confirmarse su ausencia. Para Chelsea, este partido es clave tras el mal inicio en Europa y los tropiezos recientes en la liga inglesa. El choque frente a Benfica tiene además un tinte especial. “Será completamente distinto al del Mundial de Clubes”, recordó Maresca al referirse al antecedente más cercano entre ambos equipos.

Otro ecuatoriano en acción

La jornada de Champions League también contará con Joel Ordóñez. El defensor del Club Brujas fue una de las figuras en el debut con goleada 4-1 sobre Mónaco y ahora enfrentará al Atalanta en Italia. El zaguero, con números sobresalientes en la primera fecha, se afianza como líder defensivo del conjunto belga. El reto será mantener la solidez ante un rival herido que cayó 4-0 ante el PSG de Willian Pacho.