Moisés Caicedo regresa a la titularidad en derrota del Chelsea por 1-3 frente al Brighton

Chelsea, con el ecuatoriano Moisés Caicedo como titular, perdió 1-3 ante el Brighton & Hove Albion este 27 de septiembre de 2025 en el estadio Stamford Bridge de Londres, por la sexta jornada de la Premier League 2025-26.

La expulsión de Trevoh Chalobah al minuto 53 facilitó la superioridad numérica de las Gaviotas, que remontaron con goles en la segunda mitad y sumaron tres puntos clave.

Inicio dominante de los Blues

El partido comenzó con el Chelsea imponiendo un ritmo alto. Los Blues ejercieron una presión intensa en la salida del Brighton y generaron peligro constante frente a la portería de Bart Verbruggen. Esta dinámica permitió al equipo local controlar el balón durante los primeros compases.

Al minuto 24, el Chelsea abrió el marcador. Moisés Caicedo filtró un pase preciso a Reece James, quien envió un centro al área para que Enzo Fernández rematara de cabeza y anotara el 1-0. Esta jugada destacó la contribución del ecuatoriano en la construcción ofensiva.

Tras el gol, el Brighton recuperó posesión y obligó a Caicedo a enfocarse en tareas defensivas. Hacia el final del primer tiempo, el Chelsea retomó el control, pero careció de precisión en los remates para ampliar la ventaja.

Expulsión que cambió el duelo

En la segunda mitad, al minuto 53, el Chelsea quedó con 10 jugadores por la expulsión de Trevoh Chalobah, quien cometió una falta para evitar una ocasión manifiesta de gol. Esta decisión del árbitro Simon Hooper alteró el equilibrio del encuentro.

Con la inferioridad numérica, los Blues adoptaron una postura más defensiva y cedieron la posesión al Brighton. Las Gaviotas intensificaron su presión, aunque al minuto 70 desperdiciaron una oportunidad clara cuando el disparo de Danny Welbeck se desvió.

Seis minutos después, al 78′, Welbeck empató el partido con un cabezazo dentro del área. Este fue el primer gol recibido por el Chelsea como local en la temporada. Esta anotación marcó el inicio de la remontada visitante.

Goles tardíos sellan la victoria de las Gaviotas

El Brighton mantuvo la iniciativa y, al minuto 90+1, Maxim De Cuyper cabeceó un centro de Mats Wieffer para poner el 1-2 y dar la vuelta al marcador. En la última jugada, al 90+10, Welbeck definió con precisión tras una mala salida local, fijando el 1-3 final.

Esta derrota posicionó al Chelsea en la séptima plaza con ocho puntos, su segunda pérdida en la liga tras la del 20 de septiembre ante Manchester United (1-2). El Brighton, exequipo de Caicedo, también acumuló ocho unidades. Liverpool lidera la tabla.

Regreso de Caicedo y su rol clave

Moisés Caicedo volvió a la titularidad tras no ser convocado en la Carabao Cup, donde el Chelsea remontó 2-1 ante Lincoln City con goles de George y Facundo Buonanotte. Frente al Brighton, su exclub desde 2023, el ecuatoriano destacó en recuperaciones de balón y asistió en el gol inicial.

Caicedo, fichado por Chelsea en agosto de 2023, es el jugador ecuatoriano mejor valorado con 105 millones de dólares según Transfermarkt, segundo en su equipo y vigésimo a nivel mundial.

Contexto de Chelsea en la temporada

Antes de este partido, Chelsea había empatado 2-2 con Brentford y perdido ante Manchester United, donde Caicedo fue titular. En Champions League, cayeron 1-3 ante Bayern Munich. Este revés complica su aspiración a puestos europeos.

El Brighton, bajo la dirección de su entrenador, aprovechó la superioridad para una victoria histórica en Stamford Bridge, su primera como visitante ante Chelsea en años recientes.